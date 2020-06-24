Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 25 июня 2020 года: Приморье установило рекорд по числу выздоровевших за сутки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 25 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Приморье выявлено 83 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 3811 жителей региона. Если сохранятся прежние темпы выявления инфицированных, через трое суток общее количество таких людей в крае перевалит за 4 тысячи человек.

За те же сутки в регионе выздоровели 116 человек. Это своеобразный рекорд — ранее количество выздоровевших за 24 часа никогда не превышало сотни человек. Всего в крае выздоровело 2267 человек.

За все время пандемии от COVID-19 в крае умерло 39 человек. О смерти двух из них было сообщено в последние сутки.

Гостиницы и парки Приморья.

Сегодня в регионе возобновили работу гостиницы, прошедшие классификацию и подтвердившие свое соответствие требованиям к объектам коллективного размещения в условиях ограничений, вызванных COVID-19. По данным краевого агентства по туризму, этим требования полностью соответствуют 88 гостиниц. Также в регионе открылись для посещения экскурсионные парки.

Рестораны и кафе.

О возможном открытии в ближайший уик-энд ресторанов и кафе, имеющих террасы для посетителей на открытом воздухе, сообщил заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU