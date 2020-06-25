2020-06-25T02:43:38+03:00
Политика

Глава Владивостока отчитается за весь прошлый год перед избранными

Олег Гуменюк выступит перед депутатами гордумы в режиме онлайн, но для журналистов места в конференции уже не нашлось
Сергей БАЛАНОВ
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Мэр Владивостока Олег ГуменюкМэр Владивостока Олег ГуменюкФото: Сергей БАЛАНОВ
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Интересное заседание думы Владивостока состоится сегодня, 25 июня, в режиме онлайн. На нем выступят с отчетом за 2019 год мэр города Олег Гуменюк, председатель думы Андрей Брик и глава контрольно-счетной палаты города Александр Ерзиков.

Правда, послушать эти выступления смогут далеко не все. Заседание пройдет в режиме интернет-конференции, доступ к которой ограничен – подключиться смогут только 50 человек, включая депутатов думы и докладчиков. Как сообщили в аппарате думы, для журналистов «мест уже нет». По некоторым данным, послушать выступления смогут лишь три журналиста, остальным отказывают. Вопрос о предоставлении полной видеозаписи заседания остается пока открытым.

Кроме отчетов трех глав на сегодняшнем заседании ожидается выступление прокурора города по больному вопросу – выборы почетного гражданина Владивостока. Сергей Лубенец выступит с требование изменить «Положение о звании», чтобы исключить из него коррупциогенный фактор. Нынешние выборы, напомним, обернулись скандалом.

Заседание назначено на 10:00, в повестке 27 вопросов. Помимо прочего депутаты рассмотрят вопрос и о декларациях о доходах и о планах работы на третий квартал года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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