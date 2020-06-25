Мэр Владивостока и глава Думы не смогли отчитаться за 2019 год по техническим причинам

Депутаты думы Владивостока не смогли 25 июня провести заседание онлайн - техника подвела. А ожидалось, что сегодня народные избранники заслушают главу города, председателя думы и главу счетной палаты с отчетами за прошлый год. Не вышло.

К самому этому заседанию у общественности заранее было много вопросов. Ведь оно не может проходить в закрытом режиме, это ведь публичный отчет. Однако оказалось, что подключиться к нему смогут только 50 человек, это вместе с депутатами, представителями городской администрации и другими докладчиками. Место даже журналистам не всем нашлось, где уж тут разместиться публике. И не было понятно, будет ли опубликована хотя бы видеоверсия.

А интерес-то был большой. Ведь в плане было обсудить более 20 вопросов, в том числе и выборы почетного гражданина, которые, напомним, обернулись скандалом.

Однако заседание не состоялось по техническим причинам. Подвела связь. Председатель думы Андрей Брик объявил депутатам, что принято решение «о закрытии заседании Думы города ввиду невозможности дальнейшего проведения по техническим причинам, и переносе его на другое время!» Заседание перенесено.

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