2020-06-25T15:28:02+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 26 июня 2020 года: умер 40-й пациент

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 26 июня 2020 года. Открылись гостиницы, а завтра открывают рестораны
Сергей БАЛАНОВ
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Как распространяется коронавирус по Приморскому краю. Источник: пресс-служба правительства регионаКак распространяется коронавирус по Приморскому краю. Источник: пресс-служба правительства региона
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 26 июня 2020 года, самые важные события. За прошедшие сутки в Приморье выявлено 84 новых случаев заражения, общее число заболевших – 3895. Выздоровело за сутки 97 жителей региона, всего с начала эпидемии - 2 364. Еще один пациент умер, итого число жертв достигло 40.

Тенденция позитивная. На прошлой неделе число заболевших несколь ко дней подряд переваливало за сто, однако сейчас оно плавно снижается. В то же время уже второй день подряд выздоровевших больше, чем заболевших.

Пугает только число умерших. Да, сейчас это чуть больше 1%, однако сообщения о новых жертвах приходят уже практически каждый день.

Оперштаб

По информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, несмотря на ежесуточное снижение числа заболевших, количество выявляемых с COVID-19 пока остается довольно высоким. Наибольшее число заболевших выявлено во Владивостоке – 55, в Находке – девять, в Арсеньеве и Уссурийске – по пять человек. Всего с начала эпидемии – 3 895 человек.

- Больная 86 лет страдала сахарным диабетом и тяжелой сердечно-сосудистой патологией, последствиями инсульта. Поступила в стационар уже с тяжелой вирусной пневмонией. К сожалению, лечение результатов не принесло, – рассказали в оперштабе про последнюю жертву.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Рестораны на очереди

Недавно в Приморье открылись гостиницы, и вот власти сообщили о том, что уже в эту субботу, 27 июня, откроются террасы кафе и ресторанов. Принимать и обслуживать гостей будут только на свежем воздухе, в закрытых помещениях заведений кормить посетителей пока опасно.

Все кафе и рестораны, прежде чем открыть свои двери, должны выполнить ряд санитарных условий и подать уведомление в приморское министерство промышленности и торговли. Более того, столики в заведениях будут размещены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Все сотрудники будут работать в масках и перчатках, а в заведениях будут проводить дезинфекцию. Корпоративы, свадьбы и другие пышные торжества – пока под запретом.

- В случае, если тенденция на стабилизацию эпидемической ситуации продолжится в течение ближайших одной-двух недель, то можно будет приступить к дальнейшему послаблению ограничений в работе предприятий сферы гостеприимства. В частности, речь идет о возможности возобновления полноценной работы предприятий общественного питания, – подчеркнул Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморского края.

Список кафе и ресторанов, чьи террасы откроются уже в эту субботу, будет опубликован на сайте регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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