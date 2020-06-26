Как экономить, выходя из самоизоляции во Владивостоке: 5 верных лайфхаков

Эпидемия коронавируса еще до конца не отступила, поэтому в Приморье большинство противоэпидемиологических ограничений продлятся как минимум до 30 июня. Однако Владивосток постепенно готовится снова начать жить в своем привычном ритме портового мегаполиса. Так уже открылись все МФЦ, правда, попасть туда можно будет лишь по предварительной записи.

Мы собрали все, что еще важно знать, чтобы не потратить лишнего после долгой самоизоляции и даже где-то сэкономить:

1 - НОСИТЬ МАСКУ

В первую очередь это поможет вам не подхватить инфекцию, ведь опасность заражения коронавирусом все еще существует. Кроме того, соблюдая это простое правило, вы гарантированно не нарветесь на штраф. Сейчас каждого, кто оказался без защитной повязки в общественном месте, могут оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

2 - НАЙТИ АНТИТЕЛА

Как отмечают в Минздраве Приморья, некоторые граждане уже перенесли коронавирус и сами этого не заметили, ведь примерно в 40% случаев болезнь, вызванная COVID-19, проходит без всяких симптомов. Узнать, был ли у вас как раз такой случай, можно совершенно бесплатно. В поликлиники региона поступят 10 иммунохемилюминесцентных анализаторов.

Чтобы выяснить, есть ли у вас антитела, нужно будет записаться на анализ в поликлинике, прийти и сдать кровь из вены. И в том случае, если человек когда-то перенес болезнь без симптомов, анализ это покажет. Кстати, этот метод эффективнее, чем стандартный тест на коронавирус, который может определить, есть ли вирус в организме конкретно в этот момент.

3 - ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКАХ

В нынешнее непростое время особенно важно, чтобы наши бабушки и дедушки, а также мамы и папы, которые старше 65 лет, оставались дома. Но как быть, если пожилой родственник еще работает и очень хочет поскорее вернуться к своим коллегам?

Постарайтесь объяснить, что сейчас важнее сберечь здоровье, а о доходе побеспокоится фонд социального страхования. Всем работающим гражданам старше 65 лет можно продлить больничный. Сделать это рекомендуют дистанционно. Для этого достаточно по телефону или электронной почте сообщить работодателю о желании получить электронный больничный лист.

4 - РАЗВЛЕКАТЬСЯ БЕЗОПАСНО

Во Владивостоке пока недоступны большинство любимых многими развлечений. Театры и кинотеатры закрыты из-за запрета массового скопления людей, но к счастью, для жителей Владивостока доступна безопасная альтернатива обычным кинозалам - автокинотеатр.

Сюда можно попасть на своей машине с компанией друзей или с близким человеком, а стоит такое удовольствие 250 - 300 рублей с одной машины в зависимости от сеанса. Чтобы насладиться фильмом, нужно лишь занять место на парковке перед экраном и настроить радиоприемник на нужной волне. Правда, и здесь действуют противоэпидемиологические правила, в частности, выходить из машины в таком кинотеатре нельзя.

5 - ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ С ВЫГОДОЙ

До 30 июня в городе действует акция для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка. При поездке в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, держатели карт «Мир» могут оплатить проезд с выгодой.

Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой в 5 рублей.