2020-07-02T07:14:02+03:00
Общество

Уютные квартиры для сирот готовят во Владивостоке к новоселью

Процесс закупки жилья находится на личном контроле главы города Олега Гуменюка
Михаил СМАГИН
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Квартиры передадут новоселам после соблюдения всех формальностей. Фото: Анастасия КотляроваКвартиры передадут новоселам после соблюдения всех формальностей. Фото: Анастасия Котлярова
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В прошлом году администрация Владивостока приобрела детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 27 квартир. В этом краевое правительство выделило на эти цели более 75 миллионов рублей. На них закупают одно- и двухкомнатные квартиры в разных районах города. Первые 14 как раз сейчас готовят к передаче.

Жилье для будущих новоселов стараются покупать в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой. Например, одна из квартир расположена в доме на улице Добровольского, рядом находится несколько магазинов, детский сад, школа, остановка общественного транспорта. Сама квартира небольшая, но очень уютная, ее площадь составляет 30 квадратных метров. Недавно в ней сделан ремонт, в наличии вся сантехника и кухонная печь.

- Одним из условий контракта является предоставление квартиры в таком состоянии, чтобы в ней сразу же можно было жить, - пояснил представитель мэрии Константин Клименко. - Впервые в этом году городские власти не только приобретают жилье сиротам, но и формируют список получателей. Сейчас он в работе, его составляет управление опеки и попечительства, которое с 1 января вошло в состав администрации Владивостока.

Квартиры передадут новоселам после соблюдения всех формальностей. Фото: Анастасия Котлярова

Квартиры передадут новоселам после соблюдения всех формальностей. Фото: Анастасия Котлярова

Еще две квартиры, где сегодня прошел осмотр, находятся на улице Адмирала Угрюмова. Планируется, что ключи от приобретаемых квартир вручат новоселам во втором полугодии. Пока по одним контрактам проводится приемка, еще три муниципальных контракта находятся в процессе заключения. Также не исключено проведение в этом году дополнительных закупочных процедур на приобретение жилья для детей-сирот – при условии выделения дополнительного краевого финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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