Коронавирус в Приморье, последние новости на 1 июля 2020: в крае продлен режим повышенной готовности до 15 июля

В Приморье за сутки выявлено новых инфицированных: 80

Всего инфицированно с начала эпидемии: 4306

Снят диагноз «коронавирус» за последние 24 часа: 57

Всего выздоровело: 2745 человек.

Лечение продолжают: около 1500

Находятся в тяжелом состоянии: 43

Умерло от инфекции за минувшие сутки: 2

Всего умерших от COVID-19: 44

Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 15 июля. Соответствующее постановление губернатор Приморья подписал 30 июня. Официально разрешили проводить тренировки спортивным командам по игровым видам спорта. С 6 июля планируется открыть фитнес-залы и торговые предприятия, площадью до 800 квадратных метров. С 15 июля, при условии нормализации эпидобстановки и соблюдении санитарных норм, откроются летние оздоровительные и пришкольные детские лагеря, а также намечается возвращение к полноценной работе общепита, торговых центров и турбаз. До 15 сентября продлили выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим в особом режиме, связанным с эпидемией коронавируса. До 31 июля в Приморье продлен, введенный из-за коронавируса, режим электронных очередей на въезд на территории прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.

Данные по COVID-19 в Приморье. Яндекс. Коронавирус. Статистика

За прошедшие сутки выявлено зараженных: Во Владивостоке — 44 человека, в Находке — 14, по четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три — в Партизанском районе, по два — в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю — в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах.

Распределение больных COVID-19 в Приморье. Инфографика: сайт правительства Приморского края

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