Коронавирус в Приморье, последние новости на 1 июля 2020: в крае продлен режим повышенной готовности до 15 июля
В Приморье за сутки выявлено новых инфицированных: 80
Всего инфицированно с начала эпидемии: 4306
Снят диагноз «коронавирус» за последние 24 часа: 57
Всего выздоровело: 2745 человек.
Лечение продолжают: около 1500
Находятся в тяжелом состоянии: 43
Умерло от инфекции за минувшие сутки: 2
Всего умерших от COVID-19: 44
Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 15 июля. Соответствующее постановление губернатор Приморья подписал 30 июня. Официально разрешили проводить тренировки спортивным командам по игровым видам спорта. С 6 июля планируется открыть фитнес-залы и торговые предприятия, площадью до 800 квадратных метров. С 15 июля, при условии нормализации эпидобстановки и соблюдении санитарных норм, откроются летние оздоровительные и пришкольные детские лагеря, а также намечается возвращение к полноценной работе общепита, торговых центров и турбаз. До 15 сентября продлили выплаты сотрудникам социальных учреждений, работающим в особом режиме, связанным с эпидемией коронавируса. До 31 июля в Приморье продлен, введенный из-за коронавируса, режим электронных очередей на въезд на территории прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска на российско-китайской границе.
Данные по COVID-19 в Приморье. Яндекс. Коронавирус. Статистика
За прошедшие сутки выявлено зараженных: Во Владивостоке — 44 человека, в Находке — 14, по четыре случая в Хасанском районе, Хорольском округе и Артеме, три — в Партизанском районе, по два — в Партизанске и Уссурийске, по одному случаю — в Черниговском, Надеждинском и Спасском районах.
Распределение больных COVID-19 в Приморье. Инфографика: сайт правительства Приморского края
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморье 2020: последние новости»