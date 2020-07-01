2020-07-01T04:00:42+03:00
Общество

Голосование по поправкам в конституцию РФ во Владивостоке 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем о том, как во Владивостоке проходит голосование по поправкам в конституцию РФ 1 июля 2020 года: самые важные новости и данные по явке
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Голосование по поправкам в конституцию РФ во Владивостоке 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляцияГолосование по поправкам в конституцию РФ во Владивостоке 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляцияФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 1 июля 2020 года во Владивостоке проходит завершающий день голосования по поправкам в конституцию РФ. "Комсомольская правда" ведет текстовую онлайн трансляцию и рассказывает о самом важном: как проходит голосование на участках, каковы промежуточные данные по явке избирателей и есть ли какие-либо нарушения установленного порядка голосования.

Кстати, воспользоваться правом на досрочное голосование и высказаться по поправкам смогли почти 40% избирателей Приморья, а это более 500 тысяч человек. Всего же в крае зарегистрировано 1 миллион 451 тысяч 286 избирателей.

Обновление 10:58

По данным на 10:00 явка на голосовании по поправкам в конституцию РФ в Приморском крае составила 48,64%.

Обновление 10:52

Кстати, 5200 общественных наблюдателей в Приморье следят за голосованием по поправкам в конституцию РФ. Об этом рассказал Председатель региональной Общественной палаты Борис Ступницкий в среду, 1 июля, в пресс-центре Правительства Приморского края.

По его словам, активисты находятся на всех избирательных участках.

«Совместно с общественными организациями, политическими партиями, просто активными гражданами мы сформировали корпус из 5 200 наблюдателей. Они присутствуют на всех 1 299 стационарных участках и 46 временных. Наблюдатели работали во все предыдущие дни голосования, причем не только на стационарных участках, но и на дому», – обозначил он.

Напомним, найти свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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