Шизофреник, зверски убивший кондуктора трамвая во Владивостоке, избежал тюрьмы

Приморский краевой суд рассмотрел уголовное дело, посвященное зверскому убийству кондуктора трамвая. На скамье подсудимых в роли обвиняемого 39-летний житель Владивостока. Кроме убийства ему вменяют еще и покушение на убийство. За такой послужной список ему грозило до 20 лет лишения свободы. Но давайте по порядку.

Случилось все осенью 2019 года. В первый раз мужчина заговорил о себе в сентябре, когда зашел в трамвай на остановке «Борисенко». Только вот когда у него попросили оплатить проезд, он вышел из себя. Подошел к водителю и ударил шилом ему по голове. После произошедшего неадекватный пассажир испугался и выбежал из общественного транспорта.

Довести задуманное до конца (до убийства) ему не удалось, поэтому спустя месяц дальневосточник решился на новый эпизод. И на этот раз, чтобы осуществить свой план он снова зашел в трамвай. Тот следовал по маршруту Минный городок – Сахалинская». Внезапно он подошел к женщине-кондуктору и металлическим прутом, который он заранее взял с собой, ударил ее по голове. Травма оказалась не совместима с жизнью, и 54-летняя жительница Владивостока скончалась. Даже на этом приключение неадекватного преступника не закончились.

- После этого фигурант проследовал к зданию контрольно-пропускного пункта пассажирского вагонного депо Владивостока, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Он разбил стекло и с силой нанес удар этим же прутом в голову одного из сотрудников депо. Опасаясь быть задержанным, он скрылся с места совершения общественно-опасного деяния.

Однако в бегах он побыл недолго. На его след вышла служебная собака по кличке Арэс. Немецкая овчарка, по сведениям пресс-службы УМВД по Приморскому краю, привела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где скрывался опасный преступник.

Так в его отношении возбудили уголовное дело по статьям за убийство и за покушение на убийство. Однако тюремного заключения ему все же удалось избежать. А все потому что по результатам комиссионной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый страдает шизофренией. Из-за расстройства он не мог осознать фактический характер своих действий.

Именно поэтому по приговору Приморского краевого суда его направили на принудительное лечение. Убийца кондуктора теперь будет находиться под интенсивным наблюдением в психиатрическом стационаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="416" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/735776" frameborder="0"></iframe> Алексея Гамбурга, подозреваемого в убийстве кондукторши, отправили в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция задержала неадекватного мужчину, насмерть забившего кондуктора во Владивостоке

Служебная собака по кличке Арэс по горячим следам привела полицейских к подозреваемому (читать далее…)

Служебная собака Арэс взяла след и помогла задержать мужчину, забившего перед этим кондуктора во Владивостоке

Подозреваемый без видимых причин решал напасть на беззащитную женщину (читать далее…)

Мужчина, убивший железной арматурой кондуктора трамвая, в тот же вечер напал на еще одну женщину во Владивостоке

Известно, что он ненавидел общественный транспорт и несколько раз даже пытался его поджечь (читать далее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14