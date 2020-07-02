Краевая картинная галерея знакомит с новыми экспонатами

Приморская государственная картинная галерея представляет виртуальную выставку «Новые поступления. Дары и приобретения». За год, с июня 2019-го, галерея приняла в дар и закупила сто пятнадцать работ приморских, дальневосточных и российских художников. Среди них керамика Евгения Лапо, произведения Владимира Старовойтова, Евгения Макеева, Сергея Горбачева, Сергея Дробнохода, Николая Степанова.

- Любопытнейшим поступлением стала серия из десяти работ Геннадия Кунгурова, посвященная поэзии японского средневекового автора Рубоко Шо. Кроме того, Геннадий Леонидович передал в дар еще пятнадцать своих произведений. Графика, созданная художником за последний год, особо интересна потому, что выполнена в технике гравюры, редкой в наше время, - обращают внимание ценителей прекрасного специалисты галереи.

Значительным приобретением искусствоведы считают живописные работы Андрея Тутунова, представителя плеяды художников-«шестидесятников». Два произведения, «Исход» и «Народный мотив», переданы в дар лично автором, народным художником России, действительным членом Российской академии художеств.

Искусствоведы рекомендуют не обойти вниманием и произведения, которые были доступны публике в залах картинной галереи в 2019 году. Это живопись и художественные фотографии известных мастеров. Также по итогам юбилейной выставки «ВХУ - 75» в дар галерее передали свои произведения выпускники и преподаватели художественного училища: Петр Стронский, Олег Лошаков, Александр Усенко, Аркадий Николаев, Сергей Сиренко, Евгений Дацко, Виктор Володченков, Евгений Пестряков.

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