2020-07-02T01:45:50+03:00
Общество

«Дальневосточная весна» придет в Приморье осенью

Приморская краевая филармония поставила в афишу сентября-октября концерты фестиваля классической музыки
Елена КРАЙНЕВА
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В трио «Променад» участвуют студенты и преподаватели института искусств. Фото: primfil.ruВ трио «Променад» участвуют студенты и преподаватели института искусств. Фото: primfil.ru
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Шедевры мировой классики прозвучат со сцены Приморской краевой филармонии в рамках XXIX фестиваля «Дальневосточная весна». В результате сложившейся эпидемиологической обстановки музыкальная весна в этом году придет в регион осенью. Но ожидание того стоит, ведь все исполнители и творческие коллективы, заявившие о своем участии в фестивале, по-настоящему звездные.

«Виртуозы Москвы»

Оркестр под руководством главного дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова в представлении не нуждается. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нём желание ещё раз прийти на концерт. География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» включает в себя все регионы России и постсоветское пространство.

- Для нас не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов, - говорит Владимир Спиваков. - Поездки по России бесценны, а встречи с замечательной публикой уникальны.

Концерт состоится 19 сентября. Начало в 18.00 (6+).

«Молодые таланты - жителям Приморья»

В этом концерте будут принимать участие молодые преподаватели и студенты Дальневосточного государственного института искусств. Несмотря на молодость, все они лауреаты престижных международных конкурсов в Италии, Китае, Красноярске, Владивостоке и Москве. В первом отделении выступят солисты Александр Минёнок (баян) и Станислав Герасимов (аккордеон), а во втором отделении - трио «Променад» и квартет «Мистерио».

В программе концерта популярные классические сочинения Баха, Чайковского, современных композиторов - Анжелиса, Пьяццоллы, оригинальные обработки народных песен и танцев.

Концерт состоится 20 сентября. Начало в 18.00 (6+).

Странник с виолончелью

Приморская музыкальная публика вновь получит возможность услышать завораживающую музыку в исполнении Яна Максина. Впервые «вживую» с его творчеством жители края познакомились в прошлом году, - он выступал в программе Фестиваля культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Музыкант собрал полный зал, своим искрометным и харизматичным выступлением он покорил приморскую публику. Особое восхищение вызвали композиции, написанные самим Яном. Тогда Ян пообещал приморцам приехать во Владивосток, и вот мы уже с радостью сообщаем, что талантливый виолончелист выступит на фестивале «Дальневосточная весна», - рассказали в филармонии.

Ян Максин - американский виолончелист, вокалист и композитор. Родился в Санкт-Петербурге, в юности уехал учиться в Америку. В совершенстве владея разными стилями от классики, джаза, блюза до музыки народов мира, Ян Максин создал свой собственный уникальный стиль игры на виолончели.

Концерт состоится 26 сентября в 18.00 (6+).

Памяти Бетховена

В концертной программе «Великий Бетховен», посвященной 250-летию со дня рождения композитора, выступит одна из самых ярких звезд нового поколения российских музыкантов, блистательная пианистка, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина. Слушателей покоряет не только виртуозное исполнительское мастерство пианистки, но и её удивительное обаяние.

В обширном репертуаре Екатерины Мечетиной более тридцати концертов для фортепиано с оркестром и множество сольных программ. В рамках фестиваля «Дальневосточная весна» она выступит в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под руководством заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова.

Концерт состоится 9 октября в 18.00 (6+).

Адрес филармонии: Владивосток, ул. Светланская, 15. Концертные программы пройдут в Большом зале.

Елена КРАЙНЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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