Новый детский сад в пригороде Владивостока готовится к открытию

На Маковского готовится к открытию новый детский сад. Здесь уже принимают родителей и детей, проводят им экскурсию и рассказывают о том, как будет организован воспитательный процесс. Почти все сотрудники - молодые специалисты. Более того, здесь будет трудиться молодой педагог Виталий Коспирович, а это история особенная, ведь раньше мужчины-воспитатели в муниципальных детсадах Владивостока не работали.

- Я буквально вчера защитил дипломную работу, а уже сегодня мы познакомились с родителями моих воспитанников. У меня есть масса идей, как организовать процесс обучения. Уверен, что именно в таком юном возрасте закладываются все нужные успешному и счастливому человеку качества, - рассказывает Виталий.

Виталий Коспирович – первый мужчина-воспитатель в муниципальном детсаду во Владивостоке. Фото: Анастасия Котлярова

По словам главы Владивостока Олега Гуменюка, тот факт, что молодые люди становятся педагогами и воспитателями, говорит о том, что эти профессии вновь становятся востребованными.

- Очень здорово, что профессия педагога и воспитателя снова становится престижной и желанной. А мы со своей стороны готовы поддерживать молодых специалистов и создавать комфортные условия для их работы. Как, например, в этом детском саду, - говорит глава города.

Двухэтажное здание под детский сад было возведено с нуля. Здесь уже расставлена вся мебель и необходимое оборудование в пищеблок и прачечную, оформлена и прилегающая территория. Установлены детские игровые комплексы, есть музыкальный и спортивный залы и даже современная интерактивная доска для обучения. Для родителей предусмотрены подъездные пути и небольшая автопарковка. Сад примет 230 детей, в том числе самых маленьких.

- Мы доверяем вам самое дорогое – наших детей. И надеемся, что в детских садах будут воспитывать действительно достойных граждан, которые прославят Владивосток, - отметила первый заместитель главы города Ольга Козерацкая.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Сейчас городу необходимы ясельные группы и обеспечение путевками детей от двух лет. Эти задачи будут реализованы во Владивостоке уже в ближайшем будущем.