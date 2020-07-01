Юрий Трутнев: поправки в Конституцию помогут сделать нашу страну сильнее.

«Я родился в России. Живу в России. Буду жить в России. С принятием поправок наша страна становится сильнее, поэтому я их с удовольствием поддерживаю», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что для него особенно важны поправки про территориальную целостность страны, приоритет российского права над международным. «Я, честно говоря, когда сталкивался с тем, что мы не можем прямо противостоять каким-то международным договоренностям, всегда испытывал довольно странные чувства. Я исхожу из того, что мы суверенная страна, и, конечно, внутри России наше законодательство должно обладать приоритетом», - считает Юрий Трутнев.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.