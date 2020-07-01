2020-07-01T20:35:22+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 2 июля 2020: за месяц в крае 27 человек умерли от COVID

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 2 июля. Режим продлен до середины июля, но ограничения снимают.
Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье продлен режим повышенной готовностиВ Приморье продлен режим повышенной готовностиФото: Сергей БАЛАНОВ
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По данным оперативного штаба на 01:00 часов 2 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 4383 (+77 за сутки). Из них вылечились 2874 (+129 за сутки). Также за сутки еще два человека погибли, итого число жертв с начала пандемии в Приморье уже 46.

Всего за июнь в Приморье от коронавируса скончались 27 человек. В июне новой инфекцией в Приморье заболело больше, чем за все предыдущие месяцы вместе взятые (2 334 против 2049).

yandex.ru/covid19/stat

yandex.ru/covid19/stat

В регионе продолжает действовать масочный режим правило социальной дистанции.

Для приезжающих не требуется предоставлять справки об отсутствии COVID-19. На карантин отправляют только прибывающих из-за границы.

По-прежнему остановлен плановый прием в больницах.

Практически во всех муниципалитетах Приморья к этому дню были выявлены заразившиеся коронавирусом. Исключение составляют два – Чугуевский район и ЗАТО Фокино.

правительство Приморского края

правительство Приморского края

Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 15 июля. При этом с 27 июня заработали летние террасы кафе и ресторанов, с 30 июня официально разрешили проводить тренировки спортивным командам по игровым видам спорта, могут начинать работать музеи и выставки.

Дальнейший план снятия ограничения такой:

С 6 июля:

Работы фитнес-залов;

Торговых предприятий, площадью до 800 кв. метров;

С 15 июля:

Летние оздоровительные и пришкольные детские лагеря;

Полноценно заработает общепит;

Торговые центры;

Туристические базы.

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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