Владивосток – это по любви

Легкий бриз. Ни с чем несравнимый воздух, пышущий запахом морской соли. Вечный весенне-летний Сайлент Хилл. Все это - 11 букв по вертикали. Город, в котором находится душа Дальнего Востока и который окончательно и бесповоротно способен украсть ваше сердце. Владивосток. Город, в котором так легко остаться навсегда. Волшебный город.

Я с первых секунд попала в его морской плен. Легко собрала вещи и переехала. Здесь началась новая жизнь, и каждый свой день теперь я посвящаю тому, чтобы познакомиться с ним поближе.

Бурливое море ВладивостокаФото: Кристина ГРИН

ГОРОД У МОРЯ

Козырь, который Владивосток не прячет в рукаве, - это море. Огромное, необъятное, синее, но самое главное – что оно максимально рядом. Мое восхищение поймут, пожалуй, лишь те, кто не родился в городе, в котором до него рукой подать. Представьте, где б ты ни жил, выходишь из дома, минут 20 - и ты уже «пьешь вино и смотришь на море». Никаких самолетов и поездов не надо. Море здесь не событие, к которому готовишься целый год.

Вода, песок и камни - идеальное сочетание.Фото: Кристина ГРИН

Одно из самых любимых мест - набережная бухты Федорова. Совершенно особенное место, с этим согласятся многие владивостокцы. На берегу моря дома с панорамными окнами. Дома мечты, не иначе. Рядом яхт-клуб, за окном – море, а до центра – пять минут. Каждый вечер ты можешь наблюдать за тем, как солнце прячется за горизонт, разливаясь по небу всеми оттенками алого и оранжевого. Это вообще законно? И кто бы отказался от такого.

До встречи с Владивостоком корабли для меня были вообще чем-то из книг и кино. Ассоциировались либо с пиратами, либо с Синдбадом, но никак не с видом из окна. Оба парусника, а сейчас в гостях еще и третий - огромные и неописуемо красивые. В них столько свободы, воздуха, что хочется скорее оказаться на одном из них и уйти в закат за приключениями.

Многие согласятся, что море - мощный источник силы.Фото: Кристина ГРИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ

Разумеется, в городе еще масса всего интересного. Любой, кто приезжает во Владивосток, должен сделать фото на фоне моста. Иначе поездка обнуляется. А здесь их тоже два, и оба просто нереальные. Золотой и Русский мосты считаются одними из самых главных достопримечательностей города. На мой вкус, все грани их красоты раскрываются именно ночью. Оба моста – чудо архитектуры. Русский успел установить рекорд с самыми длинными вантами и русловым пролетом на момент постройки.

Прочитать про них не достаточно, нужно увидеть эти мосты в реальности. Они словно великаны, охраняющие город у моря. За такими как за каменной спиной. Помню, как в первый раз ехала по ним. Радовалась как ребенок. Будто это не просто мост и вот-вот произойдет что-то чудесное.

Ночной Владивосток вообще отдельный вид искусства.Фото: Кристина ГРИН

Еще одно волшебство в городе – это маяк на Токаревской кошке. Мое знакомство с ним случилось почти в шторм. Но отступать было нельзя. Путь к маяку состоит из довольно узкой косы посреди моря. Я прошла ровно до середины, когда волна словно решила смыть эту тропу жизни. Пришлось бежать, бежать быстро, и было ощущение, что ты спасаешь свою жизнь в последний момент.

Тот самые маяк на Токаревской кошке.Фото: Кристина ГРИН

За год жизни во Владивостоке я, конечно, не успела посетить и половины того, о чем мне рассказывали. Но начать всем советую с Русского острова. Одно из самых излюбленных мест всех туристов – мыс Тобизина. Там я наблюдала самый незабываемый закат в своей жизни. Это было невероятно. Хотелось кричать природе спасибо за то, что позволила полюбоваться этим произведением искусства, которое не купишь ни за какие деньги.

Вы только взгляните на этот закат.Фото: Кристина ГРИН

Мыс Тобизина зимой - это вообще что-то противозаконное.Фото: Кристина ГРИН

ЕСТЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Мне, как человеку, который панически боится воды и не умеет плавать, сап казался чем-то смертельно опасным. Смотреть, как кто-то катается на нем по волнам – без проблем, но самой испытать судьбу – увольте, уж очень не хотелось, чтобы это был мой последний день на Титанике. Но в жизни каждого наступает момент, когда он решается взглянуть в глаза своим страхам. Такое случилось и со мной. Забыв о фобии, забралась на доску и направилась в море. Чем дальше уходила от берега, тем больше чувствовала, что пора звонить родным и прощаться. Но теперь я знаю, что значит посмотреть на мир с другой стороны. Сап меняет сознание.

Если бы не этот город, я бы никогда не поборола свой главный страх.Фото: Кристина ГРИН

Есть во Владивостоке и более привычные занятия. Музеи, театры, картинные галереи, океанариумы – это все действительно во множественном числе. А военные объекты вообще в огромном количестве.

Владивосток – что-то вроде дальневосточного Питера, куда приезжает молодежь со всего федерального округа. Здесь ты в любом случае окажешься в гуще событий, потому что на улицах постоянно что-то происходит. Городская архитектура на стыке эпох. Исторические здания и современные граффити. Прошлое и настоящее здесь гармонично сплетено.

Владивосток красив в любую погоду.Фото: Кристина ГРИН

И вот такой он, Владивосток, здесь все и сразу. И природа, и культура, и история, и архитектура. И атмосфера. Если в вашем городе не так, вы знаете, куда переехать.

За год жизни мне показалось, что дальневосточная столица принимает только тех, кто по уши в нее влюблен. Поэтому Владивосток – это по любви, и только по любви.

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