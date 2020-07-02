2020-07-02T07:14:32+03:00
Общество

Владивосток – это по любви

Чем прекрасна дальневосточная столица и ради чего сюда приезжают люди из других городов
Кристина ГРИН
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2 июля Владивосток празднует 160-летие, и это мое признание в любви городу у моря.2 июля Владивосток празднует 160-летие, и это мое признание в любви городу у моря.Фото: Кристина ГРИН
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Легкий бриз. Ни с чем несравнимый воздух, пышущий запахом морской соли. Вечный весенне-летний Сайлент Хилл. Все это - 11 букв по вертикали. Город, в котором находится душа Дальнего Востока и который окончательно и бесповоротно способен украсть ваше сердце. Владивосток. Город, в котором так легко остаться навсегда. Волшебный город.

Я с первых секунд попала в его морской плен. Легко собрала вещи и переехала. Здесь началась новая жизнь, и каждый свой день теперь я посвящаю тому, чтобы познакомиться с ним поближе.

Бурливое море Владивостока Фото: Кристина ГРИН

Бурливое море ВладивостокаФото: Кристина ГРИН

ГОРОД У МОРЯ

Козырь, который Владивосток не прячет в рукаве, - это море. Огромное, необъятное, синее, но самое главное – что оно максимально рядом. Мое восхищение поймут, пожалуй, лишь те, кто не родился в городе, в котором до него рукой подать. Представьте, где б ты ни жил, выходишь из дома, минут 20 - и ты уже «пьешь вино и смотришь на море». Никаких самолетов и поездов не надо. Море здесь не событие, к которому готовишься целый год.

Вода, песок и камни - идеальное сочетание. Фото: Кристина ГРИН

Вода, песок и камни - идеальное сочетание.Фото: Кристина ГРИН

Одно из самых любимых мест - набережная бухты Федорова. Совершенно особенное место, с этим согласятся многие владивостокцы. На берегу моря дома с панорамными окнами. Дома мечты, не иначе. Рядом яхт-клуб, за окном – море, а до центра – пять минут. Каждый вечер ты можешь наблюдать за тем, как солнце прячется за горизонт, разливаясь по небу всеми оттенками алого и оранжевого. Это вообще законно? И кто бы отказался от такого.

До встречи с Владивостоком корабли для меня были вообще чем-то из книг и кино. Ассоциировались либо с пиратами, либо с Синдбадом, но никак не с видом из окна. Оба парусника, а сейчас в гостях еще и третий - огромные и неописуемо красивые. В них столько свободы, воздуха, что хочется скорее оказаться на одном из них и уйти в закат за приключениями.

Многие согласятся, что море - мощный источник силы. Фото: Кристина ГРИН

Многие согласятся, что море - мощный источник силы.Фото: Кристина ГРИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ

Разумеется, в городе еще масса всего интересного. Любой, кто приезжает во Владивосток, должен сделать фото на фоне моста. Иначе поездка обнуляется. А здесь их тоже два, и оба просто нереальные. Золотой и Русский мосты считаются одними из самых главных достопримечательностей города. На мой вкус, все грани их красоты раскрываются именно ночью. Оба моста – чудо архитектуры. Русский успел установить рекорд с самыми длинными вантами и русловым пролетом на момент постройки.

Прочитать про них не достаточно, нужно увидеть эти мосты в реальности. Они словно великаны, охраняющие город у моря. За такими как за каменной спиной. Помню, как в первый раз ехала по ним. Радовалась как ребенок. Будто это не просто мост и вот-вот произойдет что-то чудесное.

Ночной Владивосток вообще отдельный вид искусства. Фото: Кристина ГРИН

Ночной Владивосток вообще отдельный вид искусства.Фото: Кристина ГРИН

Еще одно волшебство в городе – это маяк на Токаревской кошке. Мое знакомство с ним случилось почти в шторм. Но отступать было нельзя. Путь к маяку состоит из довольно узкой косы посреди моря. Я прошла ровно до середины, когда волна словно решила смыть эту тропу жизни. Пришлось бежать, бежать быстро, и было ощущение, что ты спасаешь свою жизнь в последний момент.

Тот самые маяк на Токаревской кошке. Фото: Кристина ГРИН

Тот самые маяк на Токаревской кошке.Фото: Кристина ГРИН

За год жизни во Владивостоке я, конечно, не успела посетить и половины того, о чем мне рассказывали. Но начать всем советую с Русского острова. Одно из самых излюбленных мест всех туристов – мыс Тобизина. Там я наблюдала самый незабываемый закат в своей жизни. Это было невероятно. Хотелось кричать природе спасибо за то, что позволила полюбоваться этим произведением искусства, которое не купишь ни за какие деньги.

Вы только взгляните на этот закат. Фото: Кристина ГРИН

Вы только взгляните на этот закат.Фото: Кристина ГРИН

Мыс Тобизина зимой - это вообще что-то противозаконное. Фото: Кристина ГРИН

Мыс Тобизина зимой - это вообще что-то противозаконное.Фото: Кристина ГРИН

ЕСТЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Мне, как человеку, который панически боится воды и не умеет плавать, сап казался чем-то смертельно опасным. Смотреть, как кто-то катается на нем по волнам – без проблем, но самой испытать судьбу – увольте, уж очень не хотелось, чтобы это был мой последний день на Титанике. Но в жизни каждого наступает момент, когда он решается взглянуть в глаза своим страхам. Такое случилось и со мной. Забыв о фобии, забралась на доску и направилась в море. Чем дальше уходила от берега, тем больше чувствовала, что пора звонить родным и прощаться. Но теперь я знаю, что значит посмотреть на мир с другой стороны. Сап меняет сознание.

Если бы не этот город, я бы никогда не поборола свой главный страх. Фото: Кристина ГРИН

Если бы не этот город, я бы никогда не поборола свой главный страх.Фото: Кристина ГРИН

Есть во Владивостоке и более привычные занятия. Музеи, театры, картинные галереи, океанариумы – это все действительно во множественном числе. А военные объекты вообще в огромном количестве.

Владивосток – что-то вроде дальневосточного Питера, куда приезжает молодежь со всего федерального округа. Здесь ты в любом случае окажешься в гуще событий, потому что на улицах постоянно что-то происходит. Городская архитектура на стыке эпох. Исторические здания и современные граффити. Прошлое и настоящее здесь гармонично сплетено.

Владивосток красив в любую погоду. Фото: Кристина ГРИН

Владивосток красив в любую погоду.Фото: Кристина ГРИН

И вот такой он, Владивосток, здесь все и сразу. И природа, и культура, и история, и архитектура. И атмосфера. Если в вашем городе не так, вы знаете, куда переехать.

За год жизни мне показалось, что дальневосточная столица принимает только тех, кто по уши в нее влюблен. Поэтому Владивосток – это по любви, и только по любви.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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