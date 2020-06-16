Детсад на Маковского достроен

Глава Владивостока Олег Гуменюк еженедельно контролирует строительство новых детских садов - сроки и соблюдение технологий на объектах. Сегодня сразу два таких учреждения возводят на Патрокле, а на Маковского, 157а, строительство уже завершено, детсад готовится к открытию в ближайшее время.

Здесь, на Маковского, рабочие с нуля возвели двухэтажное здание, провели отделочные работы, завезли и расставили мебель, а также установили необходимое оборудование в пищеблок и прачечную.

Оформлена и прилегающая территория. Установлены детские игровые комплексы, шумозащитные экраны, уложена брусчатка. Чтобы родителям было удобно подвозить и забирать детей, предусмотрели подъездной путь и парковку на несколько машин.

Подрядчики уже закупили и завезли мебель. Фото: Vlc.ru

Сад уже в ближайшее время сможет принять 230 детей, в том числе самых маленьких.

- В этом детском саду есть одна особенность, - рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк, - почти все сотрудники здесь – молодые специалисты. Очень здорово, что профессия педагога и воспитателя снова становится престижной и желанной. А мы со своей стороны готовы поддерживать молодых специалистов и создавать комфортные условия для работы. Как, например, в этом детском саду.

Сразу два детских сада появятся в микрорайоне Патрокл. Один из них строится в районе улицы Сочинской. Подрядной организацией уже возведен каркас здания, выполнены работы по остеклению первого этажа, ведется внутреннее обустройство помещений и монтаж фасада. В здание проведен водопровод, ведется устройство ливневой канализации.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк проверил подготовку детсада к открытию. Фото: Vlc.ru

Неподалеку рабочие приступили к строительству еще одного детского сада в рамках национального проекта «Демография». Сейчас строительная техника проводит на объекте земляные работы. На участке работают самосвалы и экскаваторы.

Напомним, что еще 10 лет назад проблема детских садов стояла во Владивостоке особенно остро. Ждать своей очереди можно было долго, некоторым детям успевало исполниться семь лет, и они шли сразу в школу. Сегодня ситуация иная. Все дети с трехлетнего возраста обеспечены путевками в детские сады.

Решается и проблема с очередями для самых маленьких. В прошлом году во Владивостоке свои двери для дошкольников открыли сразу три детских сада – это 400 новых мест, из которых 215 – места для детей в возрасте до 3 лет.

В мэрии не собираются останавливаться на достигнутом. Важная цель сегодня - открывать ясельные группы и обеспечивать путевками детей от двух лет.