Туристической тропой по острову Попова

Работы по благоустройству маршрутов на острове Попова по поручению мэра Владивостока Олега Гуменюка начались в 2019 году. Совместно с туристическими компаниями Владивостока разработаны семь маршрутов различной протяженности и сложности, которые включают самые живописные места острова – пролив Старка, ущелье «Дворец царя Дракона», бухту Пограничная, кекуры, музей Дальневосточного морского биосферного заповедника, бухту Алексеева, мыс Птичий, мыс Лекандера и многие другие.

По реликтовому лесу

Рабочая прогулка по острову вместе с мэром началась от пирса в районе пролива Старка, маршрут ведет к одному из красивейших мест на острове - ущелью «Дворец царя Дракона». Пешеходная тропа проходит по лесу, в котором огромное количество достопримечательностей. Тут и реликтовые растения, и древний каменный курган, возле которого можно загадывать желания, и живописные ручьи, и столетние деревья, и полукапонир - один из объектов Владивостокской крепости.

Чтобы все это было удобно осматривать, на Попова обустроят пешеходные дорожки из природных материалов. Где необходимо, появятся зоны отдыха, информационные стенды и навигация. Видовые площадки оформят и установят на них ограждение в опасным местах. Подумают дизайнеры и над сувенирами.

- Мы готовы предложить простые недорогие решения. Главное – максимально деликатное отношение к природному ландшафту и всем природным объектам. Планируем разработать проект до конца июня, - рассказала заместитель директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Лилия Гиззятова.

Олег Гуменюк поставил специалистам задачу завершить подготовку документов для благоустройства маршрута в максимально короткие сроки, чтобы провести работы уже в этом году. Все понимают, что как только снимут режим самоизоляции, на остров Попова отправится огромное количество туристов. Придется добавить дополнительный рейс теплохода и сделать расписание более удобным. Рядом с пирсом на острове откроют новый павильон для пассажиров. Ожидается, что в будущем сюда может прийти бизнес, организовав в начале маршрута небольшую торговлю необходимыми в походе товарами и сувенирами.

- Необходимо, чтобы жители и гости Владивостока смогли оценить удобство принятых мер и увидеть всю красоту этих мест, - сказал глава города. – Мы будем рады, если поток туристов будет расти.

Центр экотуризма

Помимо туристического маршрута Олег Гуменюк осмотрел место в районе улицы Подгорной, 13, где будет обустроен парк. Сюда же перенесут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям острова Попова. Именно это место считается среди жителей поселка центральным, здесь люди традиционно собираются на праздники и по разным другим поводам.

Как сообщил заместитель главы администрации города Азат Ислаев, проектная документация по благоустройству парка уже направлена на экспертизу, и как только будет получено положительное заключение, состоятся конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы. Здесь появятся пешеходные дорожки, озеленение, а также детская и спортивная площадки. Работы по обустройству парка пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Главная цель всех этих преобразований – превратить остров в один из центров экотуризма на Дальнем Востоке, создать комфортные условия для пребывания на острове как российских, так и иностранных гостей.

Про местных жителей тоже не забывают. В 2019 году по их просьбам на острове Попова открылся детский сад, запущен автобусный маршрут, проведены работы по благоустройству, установлена детская площадка.