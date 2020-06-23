Сквер на опережение

В поселке Трудовом этим летом появится Новая благоустроенная зона отдыха. По заказу городской администрации в районе Лермонтова, 91, подрядная организация ведет работы по благоустройству излюбленного места отдыха горожан. Именно этот объект с проверкой в минувшую субботу, 20 июня, посетил глава Владивостока Олег Гуменюк вместе со своим заместителем, курирующим строительство скверов в дальневосточной столице, Азатом Ислаевым.

Строительные работы на улице Лермонтова идут полным ходом: уже проложены под землей необходимые коммуникации, осуществляется планировка территории, готовится пешеходная зона под укладку тротуарной плитки, завезен плодородный грунт для благоустройства зелёных зон.

- Важно, что при реконструкции скверов еще на этапе проектирования учли все пожелания местных жителей. Новая комфортная зона отдыха появится здесь уже к середине августа, - подчеркнул глава города Олег Гуменюк.

Представитель подрядной организации Даниил Бабанов рассказал, что к работам компания приступила 9 июня. Полностью завершить земляные работы планируется к середине июля, а к 15 августа уже сдать полностью благоустроенную территорию.

Напомним, что еще в четырех скверах Владивостока идут ремонтные работы. Это скверы Игнатьевский, Надибаидзе, Жариковский и сквер на Светланской, 147, напротив стадиона «Авангард». За ходом ремонтных работ следят специалисты муниципального автономного учреждения «Дирекция общественных пространств города Владивостока» совместно с общественными наблюдателями и лично глава Владивостока Олег Гуменюк. Реконструкция скверов в дальневосточной столице проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Всего по этой программе в текущем году планируется отремонтировать 12 скверов.