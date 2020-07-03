2020-07-03T03:09:31+03:00
Общество

В правительстве рассказали об отставке мэра Находки

Борис Гладких освобождает кресло главы города, но с политикой не прощается
Кристина ГРИН
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Мэр уходит в отставку с 7 июля. Фото: администрация Находки.Мэр уходит в отставку с 7 июля. Фото: администрация Находки.
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Правительство Приморья сообщает, что мэр Находки уходит в отставку. О том, что Борис Гладких решил сложить с себя полномочия главы города стало известно 2 июля. Однако прощаться с политикой он пока не намерен, поэтому займет должность в правительстве. Олег Кожемяко, губернатор региона поблагодарил Бориса Гладких за проделанную работу и в присутствии депутатского корпуса вручил ему грамоту за высокий профессионализм, эффективную работу, компетентность и личный вклад в развитие Находкинского городского округа.

- Борис Иннокентьевич проделал большую работу, начиная с должности первого заместителя до мэра города. Он делал все возможное, порой в непростых условиях, чтобы Находка сохраняла свой облик, людям своевременно предоставлялись все необходимые социальные гарантии, город был в чистоте. Ему это удавалось, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Кстати, активность избирателей в Находке в голосовании по внесению поправок в Конституцию была одной из самых высоких в регионе. Поэтому была отмечена и организаторская работа мэра над этим событием.

Вместе с тем, стало известно, что с политикой Борис Гладких расстаться не готов. Тем более его ждет престижное место в правительстве Приморья. Губернатор назначил его своим советником по транспорту.

Борис Гладких официально уходит в отставку 7 июля. Исполнять обязанности мэра Находки будет Тимур Магинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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