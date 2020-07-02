Коронавирус в Приморье, последние новости на 3 июля 2020: люди продолжают умирать, но зараженных становится меньше

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 3 июля 2020 года, число больных коронавирусом в Приморском выросло до 4458, за сутки COVId-19 подтвердился у 75 человек. Число выздоровевших от опасной инфекции в Приморье составило 2904. За последние 24 часа вылечились 30 человек.

Есть и печальные новости, коронавирусная инфекция унесла жизни еще двух человек. Справиться с болезнью не смогли пожилые женщина и мужчина. Всего с начала эпидемии COVID-19 погубил 48 человек.

Инфографика. Фото: yandex.ru/covid19/stat

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на лечении остаются почти 1500 приморцев. При этом 42 человека сейчас в тяжелом состоянии, у 604 пациентов форма заболевания средней степени тяжести.

По числу заболевших по-прежнему лидируют Владивосток и Находка.

Распространение COVID-19 в ПриморьеФото: primorsky.ru

Напомним, эпидобстановка в регионе стала причиной очередного продления действующего с середины марта режима повышенной готовности. Ограничительные меры действуют минимум до 15 июля. Власти настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим и придерживаться «социальной дистанции».

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