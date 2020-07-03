Вы настоящий знаток Владивостока, если правильно ответите на эти вопросы

"Комсомольская правда" специально ко Дню города подготовила викторину. В честь 160-летия мы вспомнили интересные и занимательные факты из истории Владивостока и оформили их в видеовопросы. Просмотрите каждый из них, подумайте и попробуйте дать правильный ответ.

Все эти вопросы были озвучены во время праздничного онлайн-марафона, который "Комсомольская правда посвятила Дню города Владивостока. Победители, ответившие правильно на вопросы, получили вкусные призы от наших партнеров. Мы же предлагаем вам проверить свои знания истории. Внимание, только знатоки Владивостока могут ответить правильно на все вопросы!

Большой праздничный онлайн марафон.

Итак, первый вопрос:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788444" frameborder="0"></iframe> Первый вопрос..

Начиная с 1884 года во Владивостоке существовало специальное военно-морское подразделение, связанное с животными. Оно было аннулировано только после войны, в 1948 году, в связи с достижениями научно-технического прогресса. Чем занималось данное подразделение и каких животных использовало?

Ответ весьма простой, не нужно быть зоологом, чтобы дать на него правильный ответ, ключевая подсказка - научно-технический прогресс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788448" frameborder="0"></iframe> Ответ на первый вопрос..

Второй вопрос:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788445" frameborder="0"></iframe> Второй вопрос..

В начале прошлого века из центра города сюда, в район Гнилого угла, два-три раза в неделю ходил специальный катер, который привозил сюда до половины населения города. Чем их так привлекало это место и чем они тут занимались?

Здесь уже нужно понимать, что такое "Гнилой угол" и что могло притягивать в это место жителей со всех концов города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788449" frameborder="0"></iframe> Ответ на Второй вопрос..

Третий вопрос:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788446" frameborder="0"></iframe> Третий вопрос..

Подводная лодка С-56 по-прежнему находится на боевом посту, и потому каждый день на ней поднимается флаг. Какой флаг поднимается сегодня на лодке С-56? И что означает буква «С» в названии?

Знатоки военной истории уж точно должны правильно ответить на этот вопрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788450" frameborder="0"></iframe> Ответ на третий вопрос.

Четвертый вопрос:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788447" frameborder="0"></iframe> Четвертый вопрос..

Как назывался головной магазин Торгового Дома «Чурин и Компания» и как назывались его внутренние деньги?

Пожалуй, самый сложный вопрос нашей викторины, только истинные знатоки истории Владивостока ответят на него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788451" frameborder="0"></iframe> Ответ на четвертый вопрос.

Подводим итоги

Если вы правильно ответили на все вопросы викторины, можем вас только поздравить, вы отлично знаете историю Владивостока.

Если вы ответили на два или три вопроса - ничего страшного, вопросы действительно сложные, можно и ошибиться.

Тем, кто правильно ответил на один вопрос, или вовсе не дал правильных ответов, мы советуем поближе познакомиться с историей Владивостока. Сходите в музей, послушайте интереснейшие лекции, почитайте историческую литературу.

В комментариях под этой заметкой выскажитесь, на сколько вопросов вам удалось ответить правильно. Проверим, много ли среди нас знатоков истории Владивостока.