Сотрудник дома престарелых случайно заразил коронавирусом почти 50 жильцов интерната в Магадане

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Магадане. Диагноз там подтвердился у 47 человек. Оказалось, что случайно заразил почти 50 жителей города один из сотрудников учреждения, у которого болезнь протекала абсолютно бессимптомно. Кстати, удалось избежать катастрофы лишь благодаря тому, что интернат уже несколько месяцев закрыт на карантин, поэтому Covid-19 не удалось выйти за пределы стен дома престарелых.

- На карантине учреждение находилось с 28 апреля, это позволило не допустить распространения инфекции раньше. Предварительная причина появления инфекции в учреждении - заболевание сотрудника, который сдавал тест, будучи только инфицированным, поэтому тест и отрицательный, болезнь протекала бессимптомно, и он продолжал трудиться в смене, не подозревая о заболевании, - отмечает Сергей Кучеренко, министр труда и социальной политики Магаданской области. - Термометрия сотрудников проводилась 3-х кратно в день, повышения температуры или распираторных явлений до выявления заболевания не было ни у сотрудников, ни у проживающих. О заболевании части клиентов стало известно только после взятия теста, так как симптомы полностью отсутствовали.

Министр отмечает, что распространению заболевания способствовало особенность строения учреждения. Оно имеет коридорную систему, здесь общие санузлы, а люди живут в комнатах по 3-4 человека. При таких условиях соблюдать социальную дистанцию достаточно сложно.

- При смене, даже при наличии отрицательных тестов принесли с собой и заразили не только своих коллег, но и своих же подопечных, своих же пациентов, - комментирует ситуацию Сергей Носов, губернатор Магаданской области. - Сегодня люди находятся под наблюдением врачей, приняты меры. Идет лечение. Я думаю, что на следующей неделе уже мы будем иметь определенные результаты и понимание, как развивается ситуация. На данный момент можно говорить, что все больные, которые заразились, чувствуют себя удовлетворительно.

По состоянию на 3 июля, на Колыме зарегистрировано 908 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 460 пациентам удалось победить болезнь, их уже выписали из госпиталей. К сожалению, не справились с Covid-19 четыре человека.

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