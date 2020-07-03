2020-07-03T16:25:06+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 июля 2020: с начала эпидемии от Covid-19 скончались 49 человек

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 4 июля 2020: число выздоровевших приближается к 3000
Кристина ГРИН
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 4 июля.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 4 июля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 4 июля 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба на 01:00 часов 4 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 4533 (+75 за сутки). Из них вылечились 2 973 (+ 69 за сутки). За прошедшие сутки от Covid-19 скончался еще один человек. Всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 49 жителей Приморья.

Инфографика. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика. Фото: yandex.ru/covid19/stat

На заседании оперативного штаба рассказали о том, что с начала эпидемии на наличие коронавируса обследовались 170 тысяч жителей Приморья.

- 55% всех заболевших приходится на Владивосток, почти 20% – жители Находки. 8% заразившихся – в Уссурийске, 3% – в Артеме. Заболевших на 100 тысяч населения в Приморье в два раза меньше, чем в среднем по России, почти в полтора раза меньше, чем в целом в ДФО, – сообщили на штабе.

Карта распространения коронавирусной инфекции. Фото: Правительство Приморского края

Карта распространения коронавирусной инфекции.Фото: Правительство Приморского края

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, до сих пор лечение проходят порядка 1,5 тысячи пациентов.

- По-прежнему необходима напряженная работа в этом направлении. Следует приложить все усилия, чтобы не допустить новых вспышек заболевания, что, в свою очередь, позволит переходить к снятию ограничений, – обозначил Олег Кожемяко, губернатор края.

Не забывайте, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Его продлили до 15 июля. Это значит, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах необходимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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