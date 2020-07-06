2020-07-06T09:08:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Фитнес-центры, бассейны и спортзалы Приморья откроются 7 июля

О возобновлении работы спорткомплексов, при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщил губернатор Приморья
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7 июля возобновят работу спорткомплексы Приморья7 июля возобновят работу спорткомплексы ПриморьяФото: Алена МАРТЫНОВА
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил, намеченное ранее, открытие в регионе фитнес-центров.

— Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе, — заявил глава края.

Официальный сайт правительства Приморья сообщает, что учреждениям физической культуры и спорта: открытым и закрытым спортивным сооружениям, физкультурно-оздоровительным комплексам, плавательным бассейнам и фитнес-клубам — необходимо будет сообщить о желании возобновить работу и пройти проверку административными комиссиями. Так же, как это ранее делали предприятия общественного питания.

Конечно же, нужно строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора:

— перед открытием проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, работу по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы;

— обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;

— ограничить вход в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

— проводить в помещениях профилактическую дезинфекцию; — организовать при входе и в местах общего пользования обработку рук антисептическими средствами, обеспечить условия для соблюдения гигиены рук;

— проводить в залах для занятия спортом обеззараживание воздуха с применением соответствующих устройств;

— организовывать при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;

— перед началом смены организовывать «входной фильтр» с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;

— обеспечить персонал запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок, перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук;

— персоналу при выполнении своих служебных обязанностей соблюдать меры личной гигиены, использовать маски и перчатки;

— при расстановке спортивного оборудования соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра;

— в залах для занятия спортом выделять площадь 4 квадратных метра на одного посетителя;

— в бассейнах для групповых занятий акваэробикой иметь 5 кубических метров воды на посетителя;

— использовать кабинки в раздевалке с учетом «социальной дистанции» не менее 1,5 метра.

Спортивные организации должны усилить производственный контроль в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды.

Посетителям точек общественного питания в спортивных сооружениях предоставлять только упакованные напитки и готовые блюда исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

Работа бань, СПА в спортсооружениях также должна обеспечиваться согласно методическим рекомендациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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