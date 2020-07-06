«Нас не бросают один на один с бедой»: во Владивостоке «Единая Россия» поддержала врачей, воюющих с коронавирусом на самом большом боевом посту

«ВРАЧАМ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

Владивостокская клиническая больница №4. Местным врачам явно не позавидуешь, ведь именно на базе этого медучреждения развернут самый большой на Дальнем Востоке ковидный госпиталь. Несложно догадаться, что объем работы настолько колоссальный, что многие врачи с марта месяца попрощались со своими семьями и перешли на жесточайший режим работы, чтобы спасать жизни пациентов. На протяжении четырех месяцев здесь воюют с самым главным врагом этого года – коронавирусом. Вдали от родных и близких – персонал всецело отдал себя работе, чтобы ничего не препятствовало лечить людей во время эпидемии инфекции.

Из госпиталя уже выписали больше 900 человек.Фото: Кристина ГРИН

Разумеется, все врачи скучают по дому, но пока не время возвращаться. Поэтому на эти четыре месяца ковидный госпиталь заменил им и родные стены. Чтобы врачи чувствовали себя комфортно, для них обустроили комнаты отдыха. Там они могут в перерывах между работой с пациентами немного выдохнуть. Чтобы врачи не думали, что они воюют с врагом в одиночестве, Владивостокское отделение партии «Единая Россия» снова поспешило на помощь с добрыми делами. На этот раз они привезли медперсоналу больницы 30 порций горячего обеда. Теперь это станет традицией, и ежедневно фургончик будет доставлять сюда блюда в отдельных ланч-боксах, которыми можно с удовольствием угоститься.

30 порций в отдельных ланч-боксах для вкусной трапезы.Фото: Кристина ГРИН

Главврач больницы благодарна за такую помощь, ведь медперсоналу сейчас крайне тяжело.Фото: Кристина ГРИН

- Сегодня нам привезли горячие обеды для работников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам в коронавирусном стационаре. Конечно, медицинские работники испытывают и физическое, и моральное напряжение – пациенты ведь очень тяжелые, - рассказывает Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы №4. - Благодаря такой помощи от партии «Единая Россия» в минуты отдыха они могут перевести дух, покушать и провести время в другой обстановке. Комплексные обеды, консервы, кондитерские изделия, бакалея – все это для наших врачей. То, что мы не остаемся один на один с этой бедой, для нас очень важно. Эта беда длится уже четвертый месяц, и мы, конечно, понимаем, что все устали: и пациенты, и врачи, и волонтеры. Нас не оставляют в одиночестве. Мы за это очень благодарны.

Медперсоналу единороссы передали сладости и горячие обеды.Фото: Кристина ГРИН

Сейчас в госпитале проходят лечение почти 400 больных, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. С начала эпидемии сюда госпитализировали 1300 человек , из них уже выписали больше 900 жителей Приморья.

Всего в госпитале трудятся больше 400 медиков.Фото: Кристина ГРИН

«МЫ РАДЫ, ЧТО НЕ СИДИМ НА МЕСТЕ»

Никто из медиков здесь не скрывает, что очень тяжело сейчас врачам воевать с таким врагом. Но никто не отступает. Не время расслабляться. В начале эпидемии в самый большой ковидный госпиталь съезжались медики из других городов и даже регионов, но, тем не менее, основной костяк медработников, которые борются за жизни зараженных пациентов – персонал Дальзаводской больницы.

Для многих врачей больница теперь еще и дом, ведь свои семьи они не видели уже 4 месяца.Фото: Кристина ГРИН

- У нас 420 сотрудников, которые ежедневно на боевом посту, работают сутками и имеют колоссальную нагрузку. Естественно, сейчас медицинским работникам очень тяжело, реально тяжело, потому что пациенты нуждаются в реанимационных мероприятиях, кислородной поддержке, уходе, особом внимании, это все налагает трудности на обычную медицинскую деятельность, - говорит Елена Новицкая. - У нас порядка 80 сотрудников, которые постоянно проживают в гостиницах. Поэтому сегодня бытовые условия организованы, в том числе и партией «Единая Россия», так, чтобы медперсонал думал только о работе и не задумывался о бытовых сложностях.

Врачи благодарны, что их не бросают один на один с эпидемией.Фото: Кристина ГРИН

Теперь фургончик будет ежедневно поставлять сюда обеды.Фото: Кристина ГРИН

Такие горячие обеды теперь будут ежедневно поставляться в ковидный госпиталь волонтерами партии. Активистов, которые хотят помочь врачам во время эпидемии коронавируса, порядка 600.

Волонтеры уверены, что помогать врачам в такое время просто необходимо.Фото: Кристина ГРИН

- Каждый из нас сейчас должен помогать. У нас больше 600 волонтеров, и все мы рады, что не сидим на месте в такое сложное время и не безучастны. Разумеется, все реагируют на такую помощь положительно, очень рады нас всегда видеть, - говорит Илья Черкашин, волонтер партии «Единая Россия». - Когда привозил продукты пожилым жителя Приморья, чувствовалось, что им это очень нужно, нужна наша поддержка. Они нас ждут, поэтому я этим занимаюсь и буду продолжать это делать.

Очередную добрую акцию организовала партия «Единая Россия.Фото: Кристина ГРИН

Илья – профессиональный боец ММА. В рядах волонтеров он уже больше полугода и не собирается прекращать. Спортсмен уверен, сейчас время помогать и радоваться тому, что у каждого есть возможность внести свой вклад в большое и доброе дело. Особенно, когда речь о тех, кто спасает жизни.

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