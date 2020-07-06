Коронавирус в Приморье, последние новости на 7 июля 2020: инфекция продолжает губить, больше 80% новых случаев выявлены во Владивостоке

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом В Приморье и во Владивостоке, самые важные события. По данным оперативного штаба на 01:00 часов 7 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в крае выросло до 4732. Опасный диагноз подтвердился еще у 65 местных жителей. Подавляющее большинство заболевших выявлено во Владивостоке.

За последние 24 часа из инфекционных госпиталей не выписывали пациентов. Всего с начала пандемии справились с болезнью 3077 человек. Число погибших от новой коронавирусной инфекции пополнил еще один человек, всего в крае от COVID-19 зарегистрировано 52 смерти.

Прирост заболевших. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская сообщила на заседании оперативного штаба о 65 новых случаях. По словам специалиста, большинство из заболевших – жители Владивостока. Таких оказалось 53 человека.

– В Артеме еще пять случаев заражения коронавирусом, в Арсеньеве – четыре. В Уссурийске, Шкотовском и Кировском районах – «плюсом» по одному человеку. Темп прироста составил 1,4%, – прокомментировала глава краевого Роспотребнадзора.

Распространение коронавируса в ПриморьеФото: primorsky.ru

На сегодняшний день тестирование на COVID-19 прошли 176 тысяч человек. Специалисты уверены, что снизить заболеваемость и стабилизировать эпидобстановку в крае поможет соблюдение санитарных норм.

Несмотря на постепенное послабление режима и поэтапное открытие предприятий, губернатор Приморья поручил усилить работу административных комиссий по проверке общественного транспорта, мест торговли и других мест массового скопления по соблюдению СанПина.

– Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать все, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех, – отметил Олег Кожемяко.

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