2020-07-07T07:03:47+03:00
Общество

Известная столичная блондинка умилилась щенками губернатора Приморья

Певица оставила комментарий под постом, в котором Олег Кожемяко объявил о раздаче породистых малышей
Кристина ГРИН
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Многие предположили, что артистка тоже хочет получить щенка в подарок.Многие предположили, что артистка тоже хочет получить щенка в подарок.Фото: принтскрин видео.
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Началось все с поста в профиле губернатора Приморья Олега Кожемяко в инстаграме. В публикации глава региона снова объявляет о раздаче щенков акита-ину. Подобная добрая акция проводится не впервые. Еще будучи губернатором Сахалина Кожемяко дарил породистых малышей тем, кто больше всего в них нуждался и всегда о них мечтал. И вот несколько дней назад глава дальневосточного региона снова порадовал подписчиков видео с крошечными акита-ину.

Они появились на свет месяц назад: четыре беленьких щенка, двое с черно-тигровым окрасом. Отдать в добрые руки Олег Кожемяко намерен пятерых собак. Для этого необходимо рассказать под его постом в инстаграме немного о своей семье и объяснить, почему щенок должен достаться именно вам.

Всего за пять дней видео с щенками посмотрели почти 54 тысячи человек, а комментарии под постом оставили больше 1000. Из них выделяется тот, что с галочкой на профиле. Это оказалась известная эстрадная певица Валерия, которая не смогла пройти мимо публикации.

«Какая прелесть» - отреагировала на видео артистка. Многие предположили, что и светской блондинке приглянулись щенки, и она хочет забрать одного себе. Но Валерия ничего не ответила приморцам, а лишь умилилась крошечными собаками. Кстати, сам глава Приморья подписан на певицу, а вот она за обновлениями Олега Николаевича не следит, но тем не менее публикация ей на глаза попалась.

Губернатор Приморья снова раздает породистых щенков..Видео: @kozhemiako.oleg! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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