2020-07-08T05:11:28+03:00
Общество

«Комсомольская правда» подводит итоги конкурса «ПРИЕЗЖАЙ НА ВОСТОК»

Участники конкурса отправляли друзьям открытки с приглашением приехать в наш город
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В этом году Почта России к 160-летию со дня основания Владивостока выпустила в свет почтовую открытку с изображением картины неизвестного приморского художника «Приморский вокзал», из собрания Приморской государственной картинной галереи (Первая пол. XX века. Холст, масло).

Памятная открытка была вложена в праздничный выпуск газеты «Комсомольская правда» 26 июня, посвящённый 160-летнему юбилею Владивостока.

Читатели, купившие спецвыпуск газеты, могли принять участие в конкурсе «Приезжай на Восток». Для этого достаточно было пригласить адресата в гости во Владивосток, к морю, и отправить фото открытки нам в редакцию.

Автором самого трогательного приглашения по версии «Комсомолки» стала Наталья Романенко из Владивостока.

«Привет тебе с берегов Японского моря... очень скучаем и ждём в гости! Будем петь песни у костра и пить чай с мятой, как в старые добрые!» - написала Наталья в своей открытке другу в Калининград.

Также редакция КП отметила письма Виктории Кривошеевой и Ирины Швец. Победители получат памятные призы от Комсомольской правды.

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