Пять скверов Владивостока, которые вы скоро не узнаете

Олег Гуменюк проверяет ход реконструкции Игнатьевского сквера на Океанском проспекте Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этом году во Владивостоке решили совершенно по-новому подойти к вопросу создания и содержания скверов и общественных пространств. Была создана Дирекция общественных пространств, в которую пригласили специалистов из Казани. И вот первое лето и первый экзамен для новой команды - сразу пять городских скверов закрылись в июне на реконструкцию, чтобы уже скоро предстать перед горожанами в совершенно ином виде.

Игнатьевский сквер - это, пожалуй, лучший пример нового подхода. Ведь еще недавно его судьба висела на волоске: предприниматели запланировали тут новую стройку, выдумывая какие-то незавершенные объекты строительства. Но местные жители встали грудью на защиту, мэрия дала бой застройщику в суде, и вот уже и жители, и сотрудники администрации в прямом смысле обнимаются, стоя здесь и глядя на то, как рабочие убирают старые бетонные блоки и строительный мусор, чтобы создать обновленную зону отдыха.

На пересечении улиц Калинина и Надибаидзе сейчас просто большая зеленая зона, без дорожек и лавочек. Но и сюда пришли строители. Подрядчик должен обустроить детскую площадку, зону высадки хвойных деревьев, клумбы, построить дорожки, установить качели, лавки и фонари. В итоге мы получим сквер имени Шалвы Георгиевича Надибаидзе, которым местные жители будут гордиться.

Такая же судьба ждет сквер на улите Лермонтова, 91, в поселке Трудовое рядом со школой №79. Здесь тоже появится детская площадка, спортивные сооружения, лавки и качели, новые аллеи и деревья.

В сквере на Светланской, 147 уже демонтировано старое мощение и исследованы подземные коммуникации - нужно было убедиться в том, что они не требуют ремонта. Сюда проведут беспроводной Интернет и смонтируют по периметру систему видеонаблюдения. В районе остановки «Авангард» появится также туалет и новый остановочный павильон.

В Жариковском сквере также полностью демонтировали старую тротуарную плитку. Сейчас ведется планировка территории, затем здесь будут установлены лавочки, освещение, видеонаблюдение и Wi-Fi.

Глава Владивостока Олег Гуменюк посетил все пять стройплощадок и встретился с представителями подрядчика. Он подчеркнул, что одна из главных задач - сохранить максимальное количество деревьев и кустарников.

- Владивостоку пока не хватает современных общественных пространств, и даже если они есть, - не хватает качественного ремонта. Теперь такая работа началась. Когда люди придут сюда уже после завершения благоустройства, они увидят, что все сделано с душой и именно для них. Поэтому мы будем контролировать, чтобы подрядные организации выполнили свои обязательства качественно и в срок, - прокомментировал Олег Гуменюк.

Все скверы будут реконструированы по программе «Формирование комфортной городской среды».