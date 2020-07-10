В Приморье активность коронавируса идет на спад

В Приморье продолжается снижение роста заболеваемости COVID-19. На очередном заседании оперативного штаба главный санитарный врач края Татьяна Детковская сообщила:

- Темп прироста заболевших в Приморье почти вдвое ниже среднероссийского уровня, что не отменяет меры по борьбе и профилактике инфекции.

Ярмарки возвращаются

Работа сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах Приморья будет возобновлена. Однако аграриям придется соблюдать в местах продажи своей продукции меры безопасности.

- Главам муниципальных образований необходимо определить удобные места, где будут проходить ярмарки. Эти территории нужно обеспечить всеми средствами санитарной гигиены, в местных администрациях должны быть назначены ответственные люди за создание таких рынков, обеспечение соответствующего контроля, - отметил губернатор края Олег Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что жители региона неоднократно обращались к властям с просьбами возобновить проведение ярмарок. Это необходимо как местным фермерам, которые реализуют свои товары, так и приморцам, которые привыкли приобретать в таких организованных местах свежую продукцию местного производства.

Госуслуги становятся доступней

Второй этап расширения перечня услуг, доступных при очном приеме в центрах и офисах «Мои документы», стартовал в Приморье.

- В МФЦ уже можно подать документы на смену фамилии в части получения нового паспорта и изменения СНИЛС, а также на замену гражданских паспортов по достижении 20-летнего возраста. Кроме того, наши операторы помогут оформить документы на получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Также в центрах «Мои документы» в очном режиме оказывают полный спектр услуг для многодетных семей, таких как, к примеру, продление удостоверений многодетных семей, - рассказал директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Сейчас очный прием в МФЦ ведется по ограниченному перечню услуг. В их числе - выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, выдача водительского удостоверения, распоряжение государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал и предоставление ряда социальных выплат.

КОНКРЕТНО

Специалисты МФЦ обращают внимание на то, что для получения услуг в очном виде необходимо заранее записаться на прием по телефону 8 (423) 222-11-11. Без предварительной записи граждан принимают только в следующих населенных пунктах: селах Лазо, Анучино, Новопокровка, Яковлевка, Хороль, Камень-Рыболов, Черниговка, Чугуевка, Ракитное, Малиново, Рощино, Новогеоргиевка, Ильинка, Новокачалинск, Барабаш, а также поселках Пограничный, Ольга, Лучегорск, Кавалерово, Терней, Восток, Штыково, Новонежино, Горные Ключи и Краскино.

ВАЖНО!

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование медицинских масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении общественных мест.