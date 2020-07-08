Во Владивостоке увеличивают количество бригад «скорой помощи» для ковидных пациентов

Количество бригад «скорой медицинской помощи», которые будут заниматься транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, увеличивается во Владивостоке с 7 до 10. Для этого в приморскую столицу мобилизовали сотрудников «скорых» со всего края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, на помощь владивостокским коллегам прибыли 12 специалистов из разных районов и городов Приморья.

- Подобная практика у нас уже отработана в Находке. Когда по причине заболевания большого количества врачей и водителей были привлечены медики из других населенных пунктов, - ответили в ведомстве. Напомним, тогда коронавирус отправил на больничную койку или на карантин значительную часть сотрудников «скорой» Находки.

Главный врач станции СМП Владивостока Олег Быков подчеркнул, что ежедневно на линию выходит более двух десятков бригад.

- Мы выделили под работу с пациентами с коронавирусом 7 бригад. Остальные отслуживают вызова по детству, работают с инсультами и инфарктами, выезжают на помощь пациентам с хроническими заболеваниями, ДТП и другие, - отметила Олег Быков.

Главврач подчеркнул, что на одного пациента с COVID уходит от 2 до 2,5 часов - отсюда и задержки по транспортировке.

- Бригада выезжает за пациентом, доставляет его в госпиталь, оформляет - после чего бригада возвращается и, переодевшись, пересаживаешься в новый автомобиль. Та машина, что доставлялась пациента, отправляется на санобработку, - рассказал алгоритм действий Быков.

Помимо усиления бригад СМП региональным Минздрав дано подкрепление и поликлиникам - им выделен спецтранспорт, который также будет доставлять пациентов после подтверждения на КТ - пневмонии, в госпиталь самостоятельно.

Помимо этого, к транспортировке пациентов подключается и автотранспорт Центра медицины катастроф.

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