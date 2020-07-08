Коронавирус в Приморье, последние новости на 9 июля 2020: выздоровели 67,5% всех заболевших
По данным оперативного штаба на 01:00 часов 9 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 4849 (+57 новых случаев за сутки). Из них вылечились 3273 (+138 за сутки). За сутки стало известно о смерти от инфекции еще одного человека. Итого число жертв вируса с начала пандемии в Приморье: 55 человек.
Темп прироста заболевших продолжает снижаться и составляет 1,2%.
Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика
8 июля во Владивостоке с 7 до 10 увеличили количество бригад «скорой медицинской помощи», которые занимают пациентами с коронавирусной инфекцией. Для этого мобилизовали сотрудников «скорых» других городов края.
В регионе продолжает действовать масочный режим и правило социальной дистанции.
Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 15 июля.
С 6 июля заработали фитнес-центры, но бассейны, сауны и СПА-салоны остаются закрыты.
Распространение COVID-19 по региону. Инфографика: сайт правительство Приморского края
С 15 июля планируют открыть:
Детские загородные оздоровительные и пришкольные лагеря;
Полноценно заработает общепит;
Торговые центры;
Туристические базы.
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ИСТОЧНИК KP.RU