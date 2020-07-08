Коронавирус в Приморье, последние новости на 9 июля 2020: выздоровели 67,5% всех заболевших

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 9 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 4849 (+57 новых случаев за сутки). Из них вылечились 3273 (+138 за сутки). За сутки стало известно о смерти от инфекции еще одного человека. Итого число жертв вируса с начала пандемии в Приморье: 55 человек.

Темп прироста заболевших продолжает снижаться и составляет 1,2%.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

8 июля во Владивостоке с 7 до 10 увеличили количество бригад «скорой медицинской помощи», которые занимают пациентами с коронавирусной инфекцией. Для этого мобилизовали сотрудников «скорых» других городов края.

В регионе продолжает действовать масочный режим и правило социальной дистанции.

Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 15 июля.

С 6 июля заработали фитнес-центры, но бассейны, сауны и СПА-салоны остаются закрыты.

Распространение COVID-19 по региону. Инфографика: сайт правительство Приморского края

С 15 июля планируют открыть:

Детские загородные оздоровительные и пришкольные лагеря;

Полноценно заработает общепит;

Торговые центры;

Туристические базы.

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