2020-07-08T17:59:56+03:00
Общество

Дальневосточные регионы получат дополнительно 1,2 млрд рублей на выплаты соцработникам

Пособия получат те, кто помогает пациентам с коронавирусам и людям из группы риска
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Правительство России выделит дополнительно более 1,2 миллиарда рублей регионам Дальнего Востока на выплаты социальным работникам. Эта сумма составляет треть от всей суммы выделенной для российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, треть этой суммы будет направлена в регионы Дальнего Востока», - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства говорится, что речь идет о специальных выплатах сотрудникам социальных учреждений, которые работают с коронавирусными пациентами и людьми из группы риска.

Такие пособия планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Однако позже решено было продлить срок выплат еще на два месяца – до 15 сентября. В связи в этим кабмин выделил дополнительные средства. В результате, общий объем бюджетных средств на эти цели превысил 11 миллиардов рублей.

Напомним, поддержать сотрудников социальных организаций на фоне пандемии коронавируса поручил президент России Владимир Путин. Сумма пособия зависит от квалификации работников и от того, контактирует ли человек непосредственно с заболевшими COVID-19.

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