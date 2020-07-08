Медики на Дальнем Востоке получат выплаты на 460 млн рублей за пациентов с коронавирусом

В июле дальневосточные регионы получат порядка 460 миллионов рублей для выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Около 7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства России будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Более 460 млн рублей из этих средств перечислят в семь регионов Дальневосточного федерального округа», - говорится в сообщении.

Согласно документу, Бурятии решено было выделить более 6,5 миллиона рублей, в Забайкалье медикам направят свыше 86 миллионов рублей, в Приморье врачи получат 85 миллионов рублей, в Хабаровском край - 237,6 миллионов рублей, в Амурской области - 22 миллиона рублей. Врачам и медработникам на Сахалине выделено почти 13,7 миллиона рублей, Чукотке - около 15,8 миллиона рублей.

Поддержать врачей, средний и младший медицинский персонал, а также водителей машин скорой помощи в условиях распространения коронавируса распорядился президент России Владимир Путин. По поручению главы государства, за работу с больными коронавирусом врачи получают по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал - по 50 тысяч рублей, столько же - врачи скорых. Санитары, фельдшеры, младший медперсонал и водители получают доплаты в размере 25 тысяч рублей.

Добавим, с начала пандемии в регионах Дальнего Востока коронавирусом заразились более 27 тысяч человек, больше половины из них уже успели выздороветь.