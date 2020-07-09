Журналистика или госизмена: за что судили приморского журналиста Григория Пасько

Госизмена – статья не сказать что редкая. Но, как правило, по ней судят тех, кто имеет доступ к гостайне – сотрудников спецслужб, людей в погонах, иногда ученых. Журналистов же обвиняют в госизмене нечасто. На днях прогремела новость об аресте советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Но до него журналистов за госизмену в последний раз судили 20 лет назад. Это был знаменитый приморский журналист, военный корреспондент Григорий Пасько.

Дело его длилось с 1997 года, а осужден он был в конце 2001 года. Мы собрали всю самую важную информацию о том, кто такой был Григорий Пасько и за что его признали японским шпионом.

Из командировок под арест

Григорий Пасько в своих работах конца 80-х годов прошлого столетия много внимания уделял как проблемам экологии, так и коррупции во флоте, порой эти темы пересекались. Часто он поднимал вопросы радиационной безопасности на ТОФ, рассказывал о том, как в Японское море сливают радиоактивные отходы, топят боеприпасы на малой глубине. Если коротко, его работы были весьма смелыми и дерзкими, не удивительно, что к его персоне было приковано пристальное внимание, ведь публикация изобличающих материалов в прессе могла многим военным чинам стоить карьеры.

Григория по роду занятий часто отправляли в командировки в Японию, кстати, все они были согласованы с командованием ТОФ. Он также контактировал с иностранными журналистами, которые посещали тогда еще закрытый город Владивосток. Естественно, за ним и его деятельностью пристально следили спецслужбы, которые, как говорил сам Григорий, в разное время несколько раз предлагали ему стать их информатором. Но каждый раз Пасько отказывался и продолжал работать военным журналистом в газете «Боевая Вахта».

Обострение отношений Пасько и ФСБ произошли в начале 1997 года. Спецслужбы посчитали, что Пасько занимался шпионажем с 1994 года. Через руководство газеты они заставили Григория рассказать о всех его встречах и контактах во время командировок в Японию с 1996 года, проводили у него обыски, изымали документы. 13 ноября 1997 года перед вылетом в Японию в очередную командировку у него изъяли документы. Спецслужбы посчитали, что в них могли содержаться сведения, составляющие государственную тайну. А после возвращения Пасько в Россию 23 ноября 1997 года он был арестован по подозрению в государственной измене, обвинили его в том, что гостайну он намеревался передать японским СМИ.

Впрочем, как отмечали многие журналисты, судебный процесс был весьма неоднозначным. Например, журналист Виктор Терешкин высказал следующее мнение.

«Контрразведчики взяли в разработку потенциального "шпиона", как следует из материалов дела, еще в далеком 1994 году. А арестовали в 1997-м. Три года отрабатывали. В поте лица. Срок, достаточный для того, чтобы установить абсолютно точно, чем же на самом деле занимался неугомонный Пасько, добыть неопровержимые доказательства его враждебной деятельности. На Тихоокеанском флоте именно в эти три года на воздух из-за халатности и ротозейства флотских начальников взлетали целые арсеналы, сотни тысяч тонн боеприпасов было уничтожено взрывами. Десятки тысяч тонн затоплено на малых глубинах, а это - опасность не только для рыбаков, в тралы которых может попасть бомба или боеголовка торпеды, но и для всех жителей России - боеприпасы не манной кашей набиты, а дальневосточную рыбу поставляют всюду. В Южную Корею чуть было не "уплыли" проданные на металлолом, напичканные гостайнами тяжелые авианесущие крейсеры "Минск" и "Новороссийск". Сделка совершенно случайно была расстроена въедливой таможней.

Но могучий аппарат контрразведки флота такими пустяками не занимался, - он ведь отслеживал "важного шпиона", чуть ли не резидента, организовавшего целую агентурную сеть! И вся эта работа должна была увенчаться грандиозным успехом - взятием Пасько с поличным. "Шпионское" дело ничем, даже в случае полного конфуза, не грозило контрразведчикам. Лавры же могли быть пышными».

Измена или превышение?

Пока Пасько, ожидая суда, находился во Владивостокском СИЗО №1, он в декабре 1998 года зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты владивостокской городской думы, но в январе 1999 года проиграл, заняв в своем округе второе место.

В феврале 1999 года японская телекомпания, с которой сотрудничал Пасько, заявила, что сотрудничество с Григорием Пасько не затрагивало государственных интересов, а касалось сбора информации для книги о захоронениях русских военных моряков. 20 июля 1999 года военный суд ТОФ переквалифицировал действия Григория Пасько с государственной измены на превышение должностных полномочий и признал его виновным, но в силу закона об амнистии его освободили в зале суда.

21 ноября 2000 года Военная коллегия через полтора года отменила приговор флотского суда, а дело было направлено на новое судебное рассмотрение. А 25 декабря 2001 года Григория Пасько все же признали виновным в государственной измене и приговорили к 4 годам лишения свободы. Григорий отбыл в уссурийской колонии более полугода и был освобождён условно-досрочно.

Пытался Григорий Пасько искать поддержки и в Европейском суде по правам человека, обжалуя в нем в 2009 году вынесенный ему приговор. Но 22 октября 2009 года его жалоба была отклонена. ЕСПЧ посчитал законным приговор российского суда и не усмотрел нарушения его прав в ходе судебного процесса.

«Можно и журналиста посадить»

Григорий Пасько с 2011 года являлся директором фонда поддержки расследовательской журналистики, который 25 апреля 2015 года был признан выполняющим функции иностранного агента, а затем в 2016 году и вовсе был ликвидирован. Сейчас Григорий возглавляет содружество журналистов-расследователей.

Свое мнение о деле Сафронова Григорий Пасько высказал в интервью «Настоящему времени»:

- Показательный арест, задержания, неясности, допросы: арест Ивана Сафронова очень похож на то, что было со мной. Никакой конкретики для общественности, скорее всего, не будет, потому что уже проскользнула информация о том, что суд будет закрытым. Если это связано с событиями марта 2019 года, когда его приглашали на беседу в ФСБ, то, можно предположить, что оттуда и тянется это уголовное дело. Как я понимаю, к нему были какие-то претензии, потом его отпустили, но стали следить: прослушивать телефоны, смотреть на его контакты. Со мной была похожая ситуация. У журналиста можно изъять статьи, тексты, то есть какое-то мясо, чтобы нарастить хоть что-то в уголовном деле. А еще новая редакция 275й статьи УК РФ от 2012 года очень размыта и неконкретна. По ней можно журналистов свободно сажать в тюрьму, ведь раньше, если журналисту была доверена третьим лицом тайна, то не он подпадал под обвинение, а то лицо, что эти сведения передало, а сейчас можно и журналиста посадить.