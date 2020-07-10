Учреждениям образования помогут грантами

Участниками конкурса на получение гранта в сфере образования стали более 50-ти образовательных учреждений Владивостока. Общая сумма, рассчитанная на победителей, составит 10 миллионов рублей.

Сейчас эксперты оценивают проекты и подводят итоги, им нужно выбрать 11 лучших учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования. Победителей объявят в августе на педагогической конференции «Управление развитием муниципальной системой образования: от государственной стратегии к педагогическим практикам».

Грантовая поддержка со стороны администрации Владивостока осуществляется уже на протяжении пяти лет. Она направлена на развитие муниципальной системы образования: грантополучатели тратят деньги на повышение квалификации и методическую поддержку педагогов, их стажировку, приобретение компьютерного, игрового и спортивного оборудования.

- Мы видим, что каждый руководитель образовательного учреждения старается выстроить свою траекторию развития, ставит цели и оценивает свои материальные и кадровые ресурсы, ищет новые подходы к образованию детей, привлекает к сотрудничеству родителей, местные сообщества, учреждения профессионального образования. Мы это поддерживаем. Все проекты достойны развития и тиражирования в образовательных организациях города, - рассказала начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Лариса Карпачева.

В этом году в конкурсе принимают участие в том числе образовательные учреждения, в которых работают молодые руководители, имеющие небольшой опыт работы.