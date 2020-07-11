2020-07-11T15:11:48+03:00
Общество

«Жду скорую трое суток»: некоторые жители Владивостока остались наедине с коронавирусом

Пациенты с подтвержденным диагнозам не могут попасть в больницу или получить лечение на дому
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке планируют ввести дополнительные бригады для больных коронавирусомВо Владивостоке планируют ввести дополнительные бригады для больных коронавирусомФото: Милана СОКОЛ
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Нехватка скорых сказывается на жителях Владивостока, которые оказались жертвами новой коронавирусной инфекции. В редакцию «Комсомолки» обратились сразу несколько читателей, историям которых действительно не позавидуешь. Например, одна из заболевших COVID-19 рассказала, что не может дождаться скорую уже трое суток. Другая неравнодушная горожанка поделилась, что в беде оказалась ее пожилая соседка, которую с трамвой ноги и коронавирусом отправили из больницы домой.

А оказался COVID

Жительница дома №9 на улице Ракетной во Владивостоке почувствовала недомогание 26 июня. У Ларисы поднялась температура, начался насморк, и она решила вызвать врача на дом. Терапевт из поликлиники №4 взял анализы на коронавирус, выписал противовирусные препараты и назначил прием через 4 дня в поликлинике. Женщина, как и наказали, отправилась на прием, но уже к участковому доктору. По словам горожанки, результаты анализов в тот день врач не нашел.

– Доктор мне заявила, что я чуть ли не симулирую и вообще ничем не больна. Симптомы списала на обычное ОРВИ и сказала, что 3 или 4 июля закрывает больничный. Не дождавшись результатов, меня выписали, – вспоминает пациентка.

Спустя 3 дня женщина вышла в ночную смену на работу. А уже днем Ларисе позвонили и сообщили о положительном результате на COVID. После этого снова приехал врач из поликлиники, взял повторный анализ у нее и у первичный у других членов семьи. Доктор вызвал скорую, чтобы больную госпитализировали в медицинское учреждение.

– Вот и жду я эту скорую уже трое суток. Куда только ни звонили: и на саму станцию, и в поликлинику, и в департамент здравоохранения, но ничего не изменилось. Странно, все говорят, что это такая страшная болезнь, а действий никаких нет. Мне даже лечение не прописали, а у меня уже возраст пенсионный. В скорую периодически продолжаем звонить, говорят, ждите, ваша очередь еще не пришла, – поделилась горожанка.

Дочь и ее муж, которые переживают за состояние женщины, хотели сами отвезти пациентку в больницу. Но по телефону горячей линии Роспотребнадзора семью заверили, что больная не должна покидать пределы квартиры.

– Я хочу получить квалифицированную помощь, пройти КТ и анализы. У нас на работе уже некоторые болели, так у них были затемнения в легких, не хочу до этого доводить. Знаете, еще хочется пожить, внуков понянчить, – подытожила Лариса.

Наедине с бедой

В похожей ситуации оказалась и другая жительница Владивостока. О беде 81-летний горожанки поведала ее пожилая соседка. Эльвира Николаевна поделилась, что ее знакомая некоторое время назад повредила ногу. Попасть в квартиру к одинокой старушке удалось не сразу, она не могла элементарно передвигаться и открыть дверь. Конечность у женщины посинела и опухла, решено было вызывать скорую помощь.

– Выносили ее на носилках. В пятницу вечером отвезли в «Тысячекоечную больницу», а уже во вторник утром мне позвонил врач и сказал забирать обратно - и так больных хватает. У нее нет родных, пришлось за свой счет нанимать машину. Когда вернулись домой, мне позвонил эпидемиолог, оказывается, 29 июня у соседки брали анализ на коронавирус, когда приходил доктор из поликлиники осматривать ногу. И вот выяснилось, что COVID-19 у нее подтвердился. О диагнозе я узнала лишь 7 июля, – рассказала горожанка.

Специалист из Роспотребнадзора посоветовал обратиться соседке в поликлинику по месту жительства, чтобы ее одинокую знакомую смогли госпитализировать по направлению. В местной здравнице отметили, что уже осведомлены о диагнозе и наказали ждать скорую помощь.

– Моя соседка ходить толком не может, нога у нее до сих пор в ужасном состоянии, домофона у нее нет. Мне пришлось стоять с ключами у подъезда и караулить врачей. Прождала я с 14:00 примерно до 20:00, но так никто и не появился. У меня самой дома инвалид, и особо некогда всем этим заниматься, но на следующее утро пришлось снова идти в поликлинику. Там ответили, что везти больную просто некому, пообещали снова прислать врача, – поделилась Эльвира Николаевна.

По словам женщины, знакомую так и не госпитализировали. Ухаживать за бабушкой особо некому. Единственным, кто приносит ей продукты и навещает, стал сосед по имени Николай. Мужчина пенсионер, но еще работает, горожанка боится, что он сам может подхватить инфекцию и заразить коллег.

– Звонила и на горячую линию Роспотребнадзора, но каких-то действий добиться не удалось. Считаю подобный случай вопиющим. Оставили одинокого неходячего человека на произвол судьбы, – высказала свою точку зрения пенсионерка.

Официально

Во Владивостоке действительно существует нехватка бригад медиков, работающих с коронавирусными больными. Еще недавно их было всего семь.

– Мы выделили под работу с пациентами с коронавирусом 7 бригад. Остальные обслуживают вызова по детству, работают с инсультами и инфарктами, выезжают на помощь пациентам с хроническими заболеваниями, ДТП и другие, – отметил главный врач станции СМП Владивостока Олег Быков. Специалист рассказал, что на одного пациента с коронвирусом уходит около 3 часов, именно из-за этого начинаются задержки в транспортировке.

Краевые власти намерены в ближайшее время вывести на линию еще три бригады. Во Владивосток уже прибыли 12 специалистов из разных городов Приморья. Помимо этого спецтранспорт выделен и поликлиникам. Теперь при подтверждении пневмонии на КТ они сами могут отвезти больного в инфекционный госпиталь. Также к транспортировке пациентов должен подключиться автотранспорт Центра медицины катастроф.

Искренне надеемся, что в ближайшее время ситуацию удастся стабилизировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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