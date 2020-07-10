2020-07-10T16:30:01+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 11 июля 2020: 4 дня до снятия режима, но люди продолжают умирать

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 11 июля 2020: число зараженных перевалило за 5000
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 11 июля 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 11 июля 2020 года, самые важные события.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 11 июля 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае достигло 4959 (+55 за сутки). Вылечились от коронавируса 3509 пациента (+97 за сутки).

Вместе с тем, увеличилось в регионе и число умерших от COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировали еще один смертельный случай. Скончался мужчина в возрасте 39 лет. В итоге с начала эпидемии не справились с болезнью 57 человек.

Инфографика.

Инфографика.

- Лето в разгаре, и опасность распространения инфекции нарастает. Чтобы мы смогли с 15 июля начать детскую оздоровительную кампанию, открывать базы отдыха, нужно максимально сосредоточиться на выявлении и пресечении нарушений санитарных требований. В противном случае – мы вернемся к введению ограничений, - отметил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Карта распространения коронавируса в Приморье. Фото: Правительство Приморского края

Карта распространения коронавируса в Приморье.Фото: Правительство Приморского края

В региональном правительстве отмечают, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Его продлили до 15 июля. Это значит, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах по-прежнему необходимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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