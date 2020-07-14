Патологоанатомы Приморья первыми в России показали легкие умершего от COVID-19

Состояние легких человека, погибшего от пневмонии, вызванной коронавирусом продемонстрировал журналистам начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро, главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Приморского края Максим Горелик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790361" frameborder="0"></iframe> Начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро Максим Горелик..Видео: пресс-служба правительства Приморского края

— На пораженных легких есть всего несколько «воздушных» участков, а вся остальная ткань тотально поглощена пневмонией. Такие легкие абсолютно безвоздушные, «резиновой» консистенции, плотные, переполненные кровью. Пациент погибает достаточно мучительно, потому что газообмен отсутствует практически полностью, легкие поражены процентов на 80-90. Такое состояние развивается очень быстро. Мы наблюдали много случаев, когда от первых клинических признаков до смерти проходило не больше недели. Шансов с такими поражениями легких у пациентов практически нет, — прокомментировал медик.

При COVID-19 компьютерная томография выявляет сильные поражения легочной ткани. Кроме того, вирус вызывает воспалительную реакцию, что грозит развитием серьезных осложнений.

Легкие, пораженные COVID-19

Как отмечают специалисты, существенно увеличилось с начала эпидемии. Все больше людей врачи вынуждены подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Напомним, в Приморье не смогли справиться с коронавирусом 59 жителей края.

— К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается. Но мы видим, что люди не придерживаются «социальной дистанции», не носят маски, не дезинфицируют руки. В очередной раз напомню, что только повсеместное соблюдение этих мер поможет нам справиться с существующей проблемой. Только так, только вместе! — сказал Максим Горелик.

Сейчас на лечении в Приморье находится около 1,2 тысячи пациентов. Из них 60 «тяжелых», включая 21 пациента — на ИВЛ.

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