2020-07-14T09:30:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Патологоанатомы Приморья первыми в России показали легкие умершего от COVID-19

В крае существенно увеличилось число пациентов, переносящих заболевание в тяжелой форме
Никита СЕРГЕЕВ
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Патологоанатом в защитном костюме. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяПатологоанатом в защитном костюме. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Состояние легких человека, погибшего от пневмонии, вызванной коронавирусом продемонстрировал журналистам начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро, главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Приморского края Максим Горелик.

Начальник Приморского краевого патологоанатомического бюро Максим Горелик..Видео: пресс-служба правительства Приморского края

— На пораженных легких есть всего несколько «воздушных» участков, а вся остальная ткань тотально поглощена пневмонией. Такие легкие абсолютно безвоздушные, «резиновой» консистенции, плотные, переполненные кровью. Пациент погибает достаточно мучительно, потому что газообмен отсутствует практически полностью, легкие поражены процентов на 80-90. Такое состояние развивается очень быстро. Мы наблюдали много случаев, когда от первых клинических признаков до смерти проходило не больше недели. Шансов с такими поражениями легких у пациентов практически нет, — прокомментировал медик.

При COVID-19 компьютерная томография выявляет сильные поражения легочной ткани. Кроме того, вирус вызывает воспалительную реакцию, что грозит развитием серьезных осложнений.

Легкие, пораженные COVID-19

Легкие, пораженные COVID-19

Как отмечают специалисты, существенно увеличилось с начала эпидемии. Все больше людей врачи вынуждены подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Напомним, в Приморье не смогли справиться с коронавирусом 59 жителей края.

— К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается. Но мы видим, что люди не придерживаются «социальной дистанции», не носят маски, не дезинфицируют руки. В очередной раз напомню, что только повсеместное соблюдение этих мер поможет нам справиться с существующей проблемой. Только так, только вместе! — сказал Максим Горелик.

Сейчас на лечении в Приморье находится около 1,2 тысячи пациентов. Из них 60 «тяжелых», включая 21 пациента — на ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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