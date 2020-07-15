«В каждом городе свой Ефремов»: во Владивостоке сначала сбили пешехода, а после разнесли машину

Жители домов на проспекте Красного Знамени во Владивостоке стали свидетелями необычной череды происшествий на дороге накануне вечером. Сначала под колесами авто рядом с пешеходным переходом оказался мужчина. А спустя небольшой промежуток времени машину виновника первой аварии разбил пьяный водитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790569" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке пешеход попал под колеса авто.Видео: предоставлено очевидцами

Как удалось выяснить корреспонденту «КП», пешеход решил перебежать дорогу со стороны дома №104 в направлении дома №121 на Красного Знамени. По какой-то причине он пренебрег собственной безопасностью и вышагнул на полосу в метрах в 30 от «зебры». В это время в направлении Гоголя с 3-ей Рабочей ехал Honda Fit. Водитель, ослепленный лучами солнца, попросту не успел среагировать на подобные действия. В последний момент мужчина попытался затормозить, но все же сбил человека.

Пешеход решил перебежать дорогу не по "зебре"Фото: Милана СОКОЛ

– Возвращался с работы домой, мужчина прямо под колеса мне кинулся. Я пытался затормозить, но не успел, – с искренним переживанием рассказал водитель.

Водитель Honda Fit не заметил пешеходаФото: Милана СОКОЛ

Полученные травмы оказались довольно серьезными. Для пострадавшего вызвали скорую помощь, медики госпитализировали пациента в «Тысячекоечную больницу». Однако на этом история не закончилась. Пока полицейские составляли схему ДТП и замеряли расстояние, в Fit практически не тормозя влетела Toyota Camry. При том, что знак аварийной остановки был выставлен заблаговременно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790570" frameborder="0"></iframe> Пьяный автомобилист протаранил стоящую машину.Видео: предоставлено очевидцами

Рассеянность водителя Toyota оказалась неслучайна. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того он буквально день назад приобрел авто и еще не успел застраховать. Honda Fit получила значительные кузовные повреждения, стоит отметить, что малолитражка, подбитая со всех сторон буквально в 20 сантиметрах затормозила от припаркованного на обочине грузовика. Участнику двух подряд ДТП повезло хоть в этом.

Мужчина только приобрел автоФото: Милана СОКОЛ

Вторая авария подряд за вечерФото: Милана СОКОЛ

Полицейские отправили обоих водителей на медицинское освидетельствование. Владельца Fit – в связи с учетной аварией, а его оппонента, чтобы подтвердить факт опьянения. Мужчин теперь ждет разбирательство с полицией.

Honda едва не задела еще одну машинуФото: Милана СОКОЛ

Fit серьезно пострадалФото: Милана СОКОЛ

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