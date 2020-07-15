Продажа экспресс-тестов на COVID-19 в магазинах Приморья оборачивается скандалом

Закупленные для розничной торговли экспресс-тесты на коронавирус, уже в ближайшее время могут пропасть с прилавков магазинов в Приморье. Федеральная антимонопольная служба России планирует возбудить дело из-за свободной продажи товара, уверяя, что тестирование должны проводить специалисты.

Экспресс-тесты на COVID-19 мог приобрести каждый желающий, при этом в торговых сетях Приморья количества товара на 1 покупателя не ограничивалось. Все зависело исключительно от бюджета. Стоимость одного набора для домашнего тестирования – 1350 рублей. Первой пробную партию закупила торговая сеть «Реми». Планировалось, что тесты также появятся в «Экономыче», но товар не успели завезти.

В «Реми» партию распределили по магазинам во Владивостоке и Артеме. Запас был небольшой –10-20 штук на филиал, для изучения покупательского спроса. Как уверяют в компании, продажу согласовали с местными властями, однако не прошло и суток, как появились тревожные новости из Москвы.

ФАС, получив разъяснение Роспотребнадзора и Росздрава, сделала вывод, что розничная продажа незаконна.

– Использовать тест-системы против COVID-19 могут только квалифицированные медицинские работники, имеющие соответствующие лицензии. Это значит, что продажа гражданам экспресс-тестов в торговых сетях является нарушением законодательства... Мы готовим соответствующее антимонопольное дело, которое будет в ближайшее время возбуждено, расследовано и виновные понесут за это наказание, – отметил глава ведомства Игорь Артемьев в интервью сайту mk.ru.

По словам специалиста, самостоятельное тестирование может не только не принести пользу, но и навредить. Глава ФАС уверен, что делать анализы стоит в специализированных учреждениях под контролем квалифицированных врачей.

Что касается Приморья, здесь сейчас решается судьба оставшихся в магазинах тестов. Большую часть товара уже раскупили.

– Сегодня только получили такую информацию, ждем официального решения ФАС. Тесты закупались по согласованию с правительством, товар уже практически закончился. Решение о последующих закупках и продаже тоже пока не принято, – прокомментировала сложившуюся ситуацию маркетолог компании «Реми».

ПО ТЕМЕ

Экспресс-тесты на COVID в магазинах Приморья: где купить, сколько стоит и есть ли ограничения

Супермаркеты во Владивостоке и Артеме закупили пробную партию [фото]

В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус

Проводить исследования имеют право только медики с лицензией (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14