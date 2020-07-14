Владивосток готовится к новому учебному году

Учреждения образования во Владивостоке готовятся к новому учебному году. Прежде чем начать прием детей, нужно решить широкий спектр вопросов – от противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности до текущего и капитального ремонта. Сегодня решениями этих вопросов занимаются все 213 муниципальных учреждения, это школы, детские сады, центры детского творчества и другие.

Решать приходится самые разные проблемы, начиная с бытовых. Например, уже проводится промывка и опрессовка систем отопления, мероприятия по обслуживанию приборов учета тепловой энергии. Ведется поверка, установка и замена приборов учета водоснабжения и электроэнергии, ремонт и испытания внутренних противопожарных водопроводов.

- Особое внимание уделяется безопасности пребывания ребят в школах и детсадах. И в первую очередь - пожарной безопасности. В этом году в 48 образовательных учреждениях заменят системы автоматической пожарной сигнализации. Замена такого количества одновременно проводится впервые, - подчеркнула начальник отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений управления по работе с муниципальными учреждениями образования Елена Протченко.

Но это далеко не все, что предстоит сделать. Этим летом на территории семи образовательных учреждений отремонтируют или полностью заменят ограждения, в 28 учреждениях проведут текущий и капитальный ремонт кровли, на территории 26 образовательных учреждений восстановят наружное освещение.

В ряде школ и детских садов ведется ремонт фасадов и внутренних помещений. В детских садах № 4, 11, 17, 20, 21, 30, 43, 45, 70, 79, 116, 124, 144, 156, 172, 179, 186 прошел капитальный ремонт пищеблоков. В помещениях заменили кафель, установили новое сантехническое оборудование, поменяли электрику и систему вентиляции. В данный момент пищеблок ремонтируется также в школе № 62. Планируется, что подобные работы пройдут и в 12-й школе.

Особая история – замена окон. За эти работы проголосовали сами владивостокцы в ходе опроса по «Народному бюджету», который проводился в те же дни, что и голосование по поправкам в Конституцию РФ. По итогам подсчета опросных листов победил проект «Сохрани тепло детям». Всего в опросе приняли участие 56 224 человека, за замену школьных окон высказались 29 724 человека. Этот вариант обогнал такие проекты, как «Скверы городу и горожанам» и «Светлый город». В этом году свыше четырех тысяч старых окон в 56 школах города заменят на пластиковые. На это уже выделено 173 миллиона рублей из краевого бюджета.

Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Особое внимание будет уделено ремонту лестниц и проездов рядом со школами и детскими садами, санитарной обрезке деревьев. Вблизи образовательных учреждений обновляют дорожную разметку, устанавливают дорожные знаки «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная дорожная неровность», «Пешеходный переход» и другие.

- К началу учебного года все необходимые мероприятия должны быть выполнены. Наша главная задача - обеспечить безопасность детей во время их пребывания в образовательных учреждениях, - подчеркнула первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая. Именно под ее руководством проходят заседания межведомственной комиссии по подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году.

ОФИЦИАЛЬНО

В список на замену окон попали школы:

Ленинский район: № 2, 8, 14, 22, 28, 40, 47, 57, 64, 66, 73, 77, 78, лицей «Технический»;

Первореченский район: № 1, 23, 43, 51, 53, 56, 67, 69, 76;

Фрунзенский район: № 18, 20, 42;

Советский район: № 7, 12, 16, 37, 44, 48, 58, 60, 61, 63, 70, 71, 72, 79, лицей № 3;

Первомайский район: № 21, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 45, 54, 59, 62, 65, 74, 81, лицей № 41.

Также в этом году по распоряжению главы города будут заменены окна во Дворце детского творчества (флотилия «Варяг»).