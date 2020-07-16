Анастасия Худченко: Пандемия - это вызов как для общества, так и для медицины

Жители Приморья, как и других регионов страны, поменяли свой уклад жизни в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Масочный режим, для многих дистанционная форма работы, - все это прочно вошло в нашу повседневность. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко рассказала, как медики региона борются с мировой напастью.

Медицина мобилизовалась

- Анастасия Геннадьевна, насколько приморская медицина оказалась готова к работе в условиях эпидемии?

- Мы давно не были в условиях широкого распространения инфекционных заболеваний. И пандемия стала вызовом как для всего общества в целом, так и для медицины в частности. У нас за период относительного эпидемического благополучия выросли целые поколения врачей, которые костюм высокой степени защиты надевали один раз в год на учениях. А теперь это приходится делать каждый день. Поначалу мы сталкивались и с растерянностью, и страхом, и неприятием этой ситуации. Не секрет, что до сих пор многие наши жители считают, что коронавирус придумали, а на первом этапе и отдельные медработники относились к этому так же. Но медицина уже поняла, что это не выдумка, а реальная опасность, с которой мы теперь сталкиваемся каждый день.

Анастасия ХудченкоФото: Сергей БАЛАНОВ

- Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней ситуации с распространением инфекции.

- В Приморье сейчас насчитывается порядка пяти тысяч заболевших. Около трех тысяч пациентов уже выздоровели. К сожалению, несмотря на относительную стабилизацию, мы видим снижение роста числа заболевших, ежедневное количество новых пациентов с диагнозом COVID-19 составляет 50-60 человек. Примерно половина из них нуждается в госпитализации. Поэтому необходим значительный коечный фонд, чтобы помочь больным. Это стало причиной того, что многие лечебные учреждения перепрофилированы для лечения новой коронавирусной инфекции. И пока мы еще не приблизились к тому, чтобы это изменить в обратную сторону. Сейчас все основные ресурсы задействованы под оказание помощи больным с этой инфекцией.

- Каковы эти ресурсы?

- Коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией сейчас составляет более 1600 коек, хотя первоначально рассчитывали, что будет достаточно 948. И не исключено, что мощности еще придется наращивать.

У нас сейчас создан кадровый резерв - примерно 900 медицинских работников. И около 250 из них уже привлечены для работы в этих госпиталях. А специальное обучение прошли около 12 тысяч медицинских работников. Кроме того, как известно, пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции сейчас лечатся на дому. А это значит, что и поликлиники работают с высокой нагрузкой. Ведь мы не можем оставить без помощи и пациентов с другими заболеваниями. В первую очередь это относится к болезням органов кровообращения, онкологией, острыми хирургическими состояниями, которые не могут ждать, когда закончится пандемия.

- Вы упомянули о некоторой растерянности в начале пандемии. Сейчас медицинское сообщество преодолело неуверенность?

- Медсообщество мобилизовалось. Я была в командировках в больницах - в Красноармейской, Черниговской, Дальнереченской - и нигде не видела растерянности, чтобы люди спрашивали, что делать. Все собраны, сконцентрированы. Санитарки в Черниговской больнице, например, цитируют инструкции наизусть - что надо делать и на каком этапе работы.

Достоверный диагноз

- Анастасия Геннадьевна, что делается для того, чтобы правильный диагноз был поставлен как можно быстрее?

- Поначалу тестирование на новый вирус проводилось единственным сложным методом - ПЦР-диагностикой. А это требует специального высокотехнологичного оборудования. Это действительно важно, чтобы понимать, какое заболевание у пациента - COVID-19 или обычная бактериальная пневмония. В июле мы получили тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать антитела к коронавирусу. Проще говоря, теперь пациента отправляют на ПЦР, если такие антитела выявлены. Это позволяет ускорить процесс и разгрузить лаборатории. Результаты тестирования становятся известны в течение трех дней. Благодаря этому выздоровевшие пациенты могут быть оперативно выписаны.

Рост заражений на сегодняшний день прекратился, но это не повод расслабляться и медработникам, и населению. Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед краевым здравоохранением, - своевременное выявление и предотвращение распространения инфекции в медицинских учреждениях.

- Какие особенности отмечаются у новой коронавирусной инфекции?

- COVID-19 некоторое время может протекать бессимптомно. И к моменту, когда человек почувствует себя плохо, возможно уже поражение легких до 40 процентов. И время до летального исхода порой исчисляется часами. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Только врач может принять решение о том, насколько экстренная помощь необходима пациенту.

- В каких случаях симптомы ОРВИ могут вызвать подозрение о наличии коронавирусной инфекции?

- Врач обязан взять анализ на COVID-19 у пациента с признаками ОРВИ, если пациент вернулся в течение последних 14 дней из зарубежного государства, Москвы, Новосибирска или Екатеринбурга. То же относится к больным, имевшим контакт с человеком, приехавшим из этих географических точек. Разумеется, если был контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией. Особое внимание пациентам в возрасте старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

Личная безопасность

- Анастасия Геннадьевна, при каких условиях могут быть сняты ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции?

- Я думаю, что в полном объеме они не будут отменены никогда. По крайней мере, в поликлиниках и в стационарных лечебных учреждениях. В частности, например, мы должны избавиться от утренних столпотворений пациентов в регистратуре, максимально использовать Интернет и телефонную связь для записи больных на прием к врачу, увеличить промежутки между визитами пациентов к доктору.

- Очевидно, что в основной зоне риска находятся врачи и медперсонал, который непосредственно контактирует с больными коронавирусной инфекцией. Что делается для сохранения их здоровья?

- Медики полностью обеспечены средствами защиты: комбинезонами, масками, перчатками. Кроме того, все медицинские работники проходят тест на коронавирус раз в семь дней. Сейчас тестирование проводится более быстрым методом, чем в самом начале пандемии, когда результатов приходилось ждать несколько дней. Хотя, к сожалению, случаи, когда сами врачи заражаются коронавирусом, нередки. Сейчас в изоляции находятся три мобильных бригады скорой помощи.

- Не секрет, что в период эпидемиологической опасности возросло число нареканий на работу скорой помощи в отношении долгого ожидания прибытия бригады. Чем это объясняется?

- На самом деле в последнее время действительно есть задержки. В соответствии с порядком оказания помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на пневмонию должны выделяться отдельные бригады. Это сделано из соображений безопасности. В составе всех служб скорых Приморского края выделены инфекционные бригады. Задержки есть только с прибытием этих профильных бригад. Они связаны с тем, что времени на обслуживание пациента с коронавирусом нужно значительно больше, чем в обычных случаях. Это объясняется необходимостью дезинфекции и персонала, и машины: на один вызов отводится от 2-2,5 часов.

ВАЖНО!

В период эпидемической настороженности необходимо неукоснительно выполнять требования мер безопасности: соблюдать масочный и дезинфекционный режимы, социальную дистанцию.