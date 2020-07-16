Жители края могут сами проверить себя на COVID-19

Крупные торговые предприятия откликнулись на поручение губернатора Приморского края приобрести для продажи экспресс-тесты на наличие COVID-19. К примеру, в супермаркетах сети «Реми» во Владивостоке и Артеме эти микролаборатории уже появились в продаже. Стать самому себе лаборантом несложно, благодаря пошаговой инструкции.

- Данные экспресс-тесты не являются медицинским товаром, а результат их применения не может служить единственным основанием для постановки диагноза. Полученный результат носит информационный характер. Если тест покажет положительный результат или вызывает сомнения, необходимо обратиться в медицинское учреждение, - подчеркивают специалисты.

Напомним, что в июне в Приморье появились зарегистрированные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать антитела к коронавирусу. Это позволило ускорить процесс медицинского тестирования и разгрузить лаборатории. Планируется, что в ближайшее время срок ожидания результатов анализа на COVID-19 сократится до трех дней. В торговых сетях Приморья ранее был сформирован запас защитных масок на несколько месяцев вперед.

- Работа по обеспечению доступности для населения защитных масок, перчаток, а теперь и экспресс-тестов проведена по поручению губернатора. Мы мониторим ситуацию и следим, чтобы все это было в наличии в торговых сетях, - подчеркнул заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.