Коронавирус в Приморье, последние новости на 16 июля 2020: открытие общепита и баз отдыха под "умными" камерами

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 15 июля 2020. По данным оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5236. За сутки опасный диагноз подтвердился еще у 62 человек. Большинство из новых случаев выявлены во Владивостоке - 30 человек, в Находке - 11 человек, в Уссурийске - 10, семь – в Артеме, три – в Арсеньеве, один – в Надеждинском районе.

Победить заболевание за последние 24 часа смогли 123 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели 3963 человека. За все время COVID-19 унес жизни 60 человек.

Прирост числа заболевших в крае. Фото: yandex.ru/covid19/stat

В крае хоть и постепенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка, но вместе с этим растет число заболевших коронавирусом в тяжелой форме. Как отмечают в оперативном штабе, причиной этого является пренебрежение простыми правилами безопасности: ношение маски, гигиена рук и социальное дистанцирование. Сейчас в крае лечении находятся 55 человек с тяжелой формой заболевания, 22 из них подключены к ИВЛ.

Распространение коронавируса по приморью. Фото: сайт правительства Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что несмотря на то, снимаются некоторые ограничительные меры, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы нарушающие режим были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возвращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений.

Какие послабления вводятся в крае

С 15 июля при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований может быть возобновлена работа предприятий общественного питания, но только при условии, что они обеспечены централизованным водоснабжением, канализацией и базовым набором производственных участков.

Для этого предприятия должны уведомить министерство промышленности и торговли Приморского края и пройти мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора.

Те рестораны и кафе, что уже внесены в реестр, как имеющие открытые террасы или летние веранды и соответствующие требованиям, могут начать работать в залах без дополнительных уведомлений.

Открыться могут также гостиницы, отели, базы отдыха, мотели, апартаменты, хостелы и пляжи – при условии подачи уведомления на hotel@primorsky.ru и прохождения мониторинга, который подтвердит соответствие необходимым требованиям, они могут приступить к работе. При этом бассейны, сауны и банные комплексы, которые могут быть расположены на территории этих объектов, открываться не будут.

"Большой брат" следит за масочным режимом и социальной дистанцией

Предприятия, которым разрешили работу, будут круглосуточно находиться под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. В случае, если будет обнаружено нарушение санитарных правил, организацию ожидают штрафные санкции вплоть до запрета оказывать услуги.

По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края, наблюдение за местами скопления людей уже ведется во всех крупных городах региона.

«Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, в том числе торговых центрах и фитнес-клубах. Под наблюдением находятся и общественные пространства: скверы, площади, остановки общественного транспорта, спортивные площадки, стадионы, образовательные учреждения и так далее», – уточнили в минцифры.

Сейчас готовят камеры для рынков и ярмарок. Пока что наблюдение установлено на 10 подобных общественных зон, однако уже в ближайшее время их охват увеличится более чем в 6 раз.

Кстати, все наблюдение ведется в автоматическом режиме – камеры оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. В процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает – все загружаемые фото и видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе «112».