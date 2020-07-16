Из мятежного Хабаровска Юрий Трутнев уехал во Владивосток

В дальневосточную столицу после поездки в Хабаровск, где проходят массовые митинги, с рабочим визитом приехал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России Юрий Трутнев. Ближайшие два дня Юрий Петрович проведет во Владивостоке. Уже известно, что во время командировки он проинспектирует ремонт и строительство объектов на которые выделяются деньги из федерального бюджета.

Так, в рамках реализации программы единой субсидии Юрий Трутнев вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и главой Владивостока Олегом Гуменюком посетили новый детский сад на Маковского, 157а. Детское дошкольное учреждение уже готово к открытию, вскоре здесь будут топать 230 пар маленьких ножек. Современное просторное здание рассчитано на 12 групп, включая две ясельные.

Юрий Трутнев, Олег Кожемяко и Олег Гуменюк посетили построенный детский сад во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Яркие игровые площадки, актовый и спортивный залы, благоустроенная территория, видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация порадуют не только малышей от 1,5 до 7 лет, но и самых взыскательных родителей. Каких-то нареканий при осмотре сада у полпреда не возникло. Подрядчиком работ выступил ООО «СК Титан». С компанией был заключен контракт на 220,15 миллионов рублей. Практически половина средств выделена из федерального бюджета. Разрешение на ввод в эксплуатацию садика уже получено.

Новый благоустроенный сад вскоре распахнет свои двери для малышейФото: Милана СОКОЛ

Юрий Трутнев пообщался с руководством заведения, а также с присутствующими родителями будущих воспитанников и пожелал им успехов. А родители в свою очередь поблагодарили представителей власти за возможность водить своих чад в новый благоустроенный сад.

Полпред пообщался с родителямиФото: Милана СОКОЛ

Следующими пунктами программы визита полпреда во Приморье станет осмотр отремонтированной школы на Снеговой и Крыгина. И проверка участков дорог на Некрасовском путепроводе, Маковского и Снеговой, где благодаря субсидированию проходит или уже завершился масштабный ремонт.

Трутнев проверит ход работ по ремонту дорог во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Помимо этого, полпред посетит строящийся музейно-театральный комплекс на Русском острове и обсудит вопросы экологического состояния бухты Золотой Рог. В пятницу Трутнев Артемовскую ТЭЦ-2, строительство которой идет полным ходом близ села Суражевка. В совещании примут участие представители «РусГидро», Минэнерго и «Газпрома».

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