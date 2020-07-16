2020-07-16T07:16:32+03:00
Общество

Из мятежного Хабаровска Юрий Трутнев уехал во Владивосток

Полпред Президента в ДФО проинспектирует строительство и ремонт дорог, учреждений, а также обсудит вопросы экологии [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом во ВладивостокЮрий Трутнев прибыл с рабочим визитом во ВладивостокФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

В дальневосточную столицу после поездки в Хабаровск, где проходят массовые митинги, с рабочим визитом приехал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России Юрий Трутнев. Ближайшие два дня Юрий Петрович проведет во Владивостоке. Уже известно, что во время командировки он проинспектирует ремонт и строительство объектов на которые выделяются деньги из федерального бюджета.

Так, в рамках реализации программы единой субсидии Юрий Трутнев вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и главой Владивостока Олегом Гуменюком посетили новый детский сад на Маковского, 157а. Детское дошкольное учреждение уже готово к открытию, вскоре здесь будут топать 230 пар маленьких ножек. Современное просторное здание рассчитано на 12 групп, включая две ясельные.

Юрий Трутнев, Олег Кожемяко и Олег Гуменюк посетили построенный детский сад во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Юрий Трутнев, Олег Кожемяко и Олег Гуменюк посетили построенный детский сад во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Яркие игровые площадки, актовый и спортивный залы, благоустроенная территория, видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация порадуют не только малышей от 1,5 до 7 лет, но и самых взыскательных родителей. Каких-то нареканий при осмотре сада у полпреда не возникло. Подрядчиком работ выступил ООО «СК Титан». С компанией был заключен контракт на 220,15 миллионов рублей. Практически половина средств выделена из федерального бюджета. Разрешение на ввод в эксплуатацию садика уже получено.

Новый благоустроенный сад вскоре распахнет свои двери для малышей Фото: Милана СОКОЛ

Новый благоустроенный сад вскоре распахнет свои двери для малышейФото: Милана СОКОЛ

Юрий Трутнев пообщался с руководством заведения, а также с присутствующими родителями будущих воспитанников и пожелал им успехов. А родители в свою очередь поблагодарили представителей власти за возможность водить своих чад в новый благоустроенный сад.

Полпред пообщался с родителями Фото: Милана СОКОЛ

Полпред пообщался с родителямиФото: Милана СОКОЛ

Следующими пунктами программы визита полпреда во Приморье станет осмотр отремонтированной школы на Снеговой и Крыгина. И проверка участков дорог на Некрасовском путепроводе, Маковского и Снеговой, где благодаря субсидированию проходит или уже завершился масштабный ремонт.

Трутнев проверит ход работ по ремонту дорог во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Трутнев проверит ход работ по ремонту дорог во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Помимо этого, полпред посетит строящийся музейно-театральный комплекс на Русском острове и обсудит вопросы экологического состояния бухты Золотой Рог. В пятницу Трутнев Артемовскую ТЭЦ-2, строительство которой идет полным ходом близ села Суражевка. В совещании примут участие представители «РусГидро», Минэнерго и «Газпрома».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оказание первой помощи утопающему
В воде ежегодно тонут тысячи людей, среди них даже профессиональные пловцы. Быстрое оказание первой помощи утопающему – единственный шанс спасти ему жизнь. Ведь на берегу не всегда есть спасатели, а помощи ждать слишком долго
Поздравления с Михайловым днем 2020
В 2020 году, не меняя традиций, 21 ноября мы встречаем добрый и светлый Михайлов день. В эту дату почитают святого Архангела Михаила. Мы подготовили для вас подборку красивых стихов и прозы, чтобы вы могли поздравить родных и близких людей
Коронавирус в Приморье, последние новости на 16 июля 2020: открытие общепита и баз отдыха под "умными" камерами
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 16 июля. В крае при определенных условиях разрешат открыться базам отдыха и предприятиям общепита, вместе с этим начинают работу "умные" камеры видеонаблюдения
Бойцов Росгвардии освободят от необходимости представляться при задержании
При разгоне несанкционированных митингов и задержании преступников они будут сначала обеспечивать общественную безопасность, а уже потом переходить к общению. Если в этом будет необходимость
Новости 24
400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова
Оперативный штаб отметил распространение коронавируса по Приморью
И трех лет не прошло: во Владивостоке восстановили виадук, разрушенный грузовиком осенью 2018-го
Полпред президента РФ в ДФО прибыл во Владивосток
На въезде в Большой Камень появится новый 72-метровый мост
В Сбербанк Онлайн можно подписаться на онлайн-кинотеатр Окко
В Приморье начинают работу рестораны, кафе, гостиницы, отели, базы отдыха и пляжи
Минобороны назвало корабли, которые будут на параде в Золотом Роге Владивостока в День ВМФ
Судно под либерийским флагом, задержанное в Находке, хотят покинуть 20 украинских моряков
Пожарные АО «Восточный Порт» провели учения в лагере «Шепалово» накануне детской смены
Трехдневный морской заплыв на 160 километров начался во Владивостоке
Подростков, страстно любивших кататься на чужой машине, осудят в Приморье
Завершены поиски без вести пропавшего Владимира из школы-интерната в Приморье