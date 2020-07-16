Замурованные окна и бастующие родители: у Трутнева возникли вопросы по ремонту школы во Владивостоке

Заместитель председателя Правительства Юрий Трутнев, который находится с рабочим визитом во Владивостоке, посетил бывшую школу №55 на Снеговой. Образовательное учреждение в 2012 году присоединили к школе № 82, а после и вовсе закрыли из-за низкой посещаемости. Однако после вопроса президенту России во время ежегодной пресс-конференции начался ремонт, основные работы по контракту закончились в конце 2019 года. Но не обошлось без нареканий.

При посещении учебного заведения первое, что бросается в глаза – наглухо замурованные оконные проемы в здании на первом этаже. Здесь располагается пищеблок, естественно, что подобный апгрейд вызвал вопросы у полномочного представителя президента России в ДФО. Свое недоумение Юрий Петрович выразил главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Здание пищеблока вызвало вопросы у присутствующихФото: Милана СОКОЛ

– Мы уже намучались с проектировщиками. Даже штрафовали. Ругались, переделывали проект, – посетовал мэр города.

В свою очередь Трутнев отметил, что фасад здания необходимо в ближайшее время привести в порядок.

– Сейчас покрасьте, сделайте под кирпич. Проектировщики – это тоже ваша забота. Возьмите два листа бумаги, на одном напишите «белый список», на втором «черный». Вот если люди считают, что окна нужно так закладывать, их сразу во второй список. В следующий раз, когда распределяете заказы, говорите: «Ребята, а вы нам не подходите. Вы работать не умеете», – констатировал полпред.

Юрий Трутнев высказал нарекания о ремонтеФото: Милана СОКОЛ

По словам Юрия Трутнева, проблема с проектировщиками существует по всей России.

– Почти на любой проект тратится кучу времени и денег, для того, чтобы его дорабатывать, перерабатывать. Но с этим нужно бороться, – отметил Юрий Петрович.

Основное здание изнутри нареканий не вызвало. В структурном подразделении школы №82 действительно прошел масштабный ремонт. Помещения модернизировали, заменили кровлю, пожарную сигнализацию, окна, двери и закупили новую мебель. На капитальную реконструкцию было выделено 176,364 миллионов рублей – 132,857 из федерального бюджета и 43, 507 из краевого.

Школа открылась спустя 8 летФото: Милана СОКОЛ

Все недоделки планируется устранить до конца нового учебного года. Помимо обычных классов в школе оборудована группа для кратковременного пребывания детей от 1,5 до 3 лет. В сентябре к занятиям приступят 150 учеников. Пока набрали только начальные классы. Как оказалось, подобный вариант развития событий устраивает не всех жителей района. При выходе с территории учебного заведения несколько родителей стояли с наспех написанными транспарантами. Судя по ним, взрослые требуют вернуть в здания школы и старшеклассников, которые сейчас распределены по другим учебным заведениям.

Текст оказался с ошибкамиФото: Милана СОКОЛ

Местные жители требуют вернуть в школу старшие классыФото: Милана СОКОЛ

Олег Гуменюк попытался успокоить недовольство мужчиныФото: Милана СОКОЛ

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