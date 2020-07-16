Коронавирус в Приморье, последние новости на 17 июля 2020: режим ослабляют, люди заражаются

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 17 июля 2020 года. Как отметили на заседании оперативного штаба, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 5 305. За сутки опасный диагноз подтвердился еще у 69 человек.

Победить заболевание за последние 24 часа смог 51 пациент. Всего с начала пандемии выздоровели 4014 человек. За все время COVID-19 унес жизни 60 человек.

Инфографика. Фото: yandex.ru/covid19/stat

- Вновь фиксируем увеличение прироста заболевших. При этом отмечается распространение инфекции по краю, тогда как еще некоторое время назад новые случаи выявляли в основном в крупных городах. За сутки 30 случаев коронавируса выявлено во Владивостоке, 14 – в Артеме, 12 – в Находке, в Шкотовском районе – три, по два – в Лесозаводске и Хасанском районе, по одному – в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем, – уточнила Татьяна Детковская, главный санитарный врач региона.

Карта коронавируса.Фото: Правительство Приморского края

Кстати, стоит обратить внимание - несмотря на то, что в регионе постепенно снимают ограничения, режим повышенной готовности продолжает действовать.

- Мы понимаем всю необходимость снятия ряда ограничений, поскольку не должна расти социальная напряженность. Однако, при этом, мы еще внимательнее будем следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли, включая ярмарки и рынки, в общественном транспорте и других местах скопления людей, – прокомментировали в штабе.

В пресс-службе правительства отмечают, что сейчас в крае проходят лечение от коронавируса порядка 1,2 тысячи человек. 62 из них находятся в тяжелом состоянии

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