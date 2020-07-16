2020-07-16T12:17:56+03:00
Общество

Акулу и стаю косаток встретили на морской прогулке в один день у берегов Приморья

К счастью, эти случайные «рандеву» завершились для людей только положительными эмоциями
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Косатка в водах Хасанского района Приморья. Скриншот видео: Instagram pavellas31Косатка в водах Хасанского района Приморья. Скриншот видео: Instagram pavellas31
Изменить размер текста:

Встретиться с акулой и двумя косатками довелось группе жителей Приморья во время морской прогулки, причем обе встречи произошли в один и тот же день — 14 июля.

Во вторник житель поселка Зарубино Хасанского района Павел Ляшенко повез на катере группу друзей на морскую прогулку. Пара косаток, которых увидели люди в заливе Китовый, поразили видавших виды приморцев своей мощью и размерами. Морские животные сопровождали катер некоторое время, дав вдоволь налюбоваться на свои знаменитые спинные плавники. Закадровым восторгам автора видео не было придела.

Встречи у берегов Приморья: две косатки и акула.Видео: Instagram pavellas31

Чуть позже, приблизительно в том же районе, морских «экскурсантов» ожидала еще одна весьма необычная встреча. Сам Павел Ляшенко, хотя и видел живую акулу впервые в жизни, уверен, что это был именно этот обитатель морей. Предполагается, что туристам удалось увидеть серо-голубую либо сельдевую акулу.

Полностью разделяя восхищение красотой этих обитателей наших вод, «Комсомольская правда — Владивосток» считает не лишним напомнить о том, что при встрече с морскими хищниками нужно вести себя предельно осторожно. Кажется, что после счастливой развязки с так называемой «китовой тюрьмой» жители Приморья чуть ли ни в каждом объекте за бортом готовы видеть благодарных за обретенную свободу мормлеков. Но думается, что ради собственной безопасности лучше не забывать и две другие истории, произошедшие в том же Хасанском районе в 2011 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Оказание первой помощи утопающему
В воде ежегодно тонут тысячи людей, среди них даже профессиональные пловцы. Быстрое оказание первой помощи утопающему – единственный шанс спасти ему жизнь. Ведь на берегу не всегда есть спасатели, а помощи ждать слишком долго
Поздравления с Михайловым днем 2020
В 2020 году, не меняя традиций, 21 ноября мы встречаем добрый и светлый Михайлов день. В эту дату почитают святого Архангела Михаила. Мы подготовили для вас подборку красивых стихов и прозы, чтобы вы могли поздравить родных и близких людей
Коронавирус в Приморье, последние новости на 16 июля 2020: открытие общепита и баз отдыха под "умными" камерами
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 16 июля. В крае при определенных условиях разрешат открыться базам отдыха и предприятиям общепита, вместе с этим начинают работу "умные" камеры видеонаблюдения
Бойцов Росгвардии освободят от необходимости представляться при задержании
При разгоне несанкционированных митингов и задержании преступников они будут сначала обеспечивать общественную безопасность, а уже потом переходить к общению. Если в этом будет необходимость
Новости 24
58-летний приморец обматерил росгвардейца и получил уголовное дело
Жительница Владивостока 4 дня подряд таскала продукты из известного супермаркета
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке
400 метров современной линии электропередачи появились на улице Новой острова Попова
Оперативный штаб отметил распространение коронавируса по Приморью
И трех лет не прошло: во Владивостоке восстановили виадук, разрушенный грузовиком осенью 2018-го
Полпред президента РФ в ДФО прибыл во Владивосток
На въезде в Большой Камень появится новый 72-метровый мост
В Сбербанк Онлайн можно подписаться на онлайн-кинотеатр Окко
В Приморье начинают работу рестораны, кафе, гостиницы, отели, базы отдыха и пляжи
Минобороны назвало корабли, которые будут на параде в Золотом Роге Владивостока в День ВМФ
Судно под либерийским флагом, задержанное в Находке, хотят покинуть 20 украинских моряков
Пожарные АО «Восточный Порт» провели учения в лагере «Шепалово» накануне детской смены
Трехдневный морской заплыв на 160 километров начался во Владивостоке
Подростков, страстно любивших кататься на чужой машине, осудят в Приморье
Завершены поиски без вести пропавшего Владимира из школы-интерната в Приморье