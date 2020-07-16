Акулу и стаю косаток встретили на морской прогулке в один день у берегов Приморья

Встретиться с акулой и двумя косатками довелось группе жителей Приморья во время морской прогулки, причем обе встречи произошли в один и тот же день — 14 июля.

Во вторник житель поселка Зарубино Хасанского района Павел Ляшенко повез на катере группу друзей на морскую прогулку. Пара косаток, которых увидели люди в заливе Китовый, поразили видавших виды приморцев своей мощью и размерами. Морские животные сопровождали катер некоторое время, дав вдоволь налюбоваться на свои знаменитые спинные плавники. Закадровым восторгам автора видео не было придела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790861" frameborder="0"></iframe> Встречи у берегов Приморья: две косатки и акула.Видео: Instagram pavellas31

Чуть позже, приблизительно в том же районе, морских «экскурсантов» ожидала еще одна весьма необычная встреча. Сам Павел Ляшенко, хотя и видел живую акулу впервые в жизни, уверен, что это был именно этот обитатель морей. Предполагается, что туристам удалось увидеть серо-голубую либо сельдевую акулу.

Полностью разделяя восхищение красотой этих обитателей наших вод, «Комсомольская правда — Владивосток» считает не лишним напомнить о том, что при встрече с морскими хищниками нужно вести себя предельно осторожно. Кажется, что после счастливой развязки с так называемой «китовой тюрьмой» жители Приморья чуть ли ни в каждом объекте за бортом готовы видеть благодарных за обретенную свободу мормлеков. Но думается, что ради собственной безопасности лучше не забывать и две другие истории, произошедшие в том же Хасанском районе в 2011 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14