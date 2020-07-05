Сергей Арамилев: Амурских тигров на Дальнем Востоке к 2020 году должно стать не меньше 700

Благодаря тесному взаимодействию государства и общества за последние семь лет удалось увеличить популяцию амурского тигра на Дальнем Востоке - с 450 особей до 600. У сотрудников центра «Амурский тигр» (организации, созданной Русским географическим обществом по инициативе Владимира Путина) в планах достичь цифры 700. Это возможно лишь за счёт интенсивного увеличения поголовья копытных, составляющих основу рациона животных. Создать такое равновесие в природе нереально без помощи инспекторов охотнадзора и специалистов заповедников и национальных парков. О том, как привлекают специалистов для охраны редкого животного, какие программы призваны защитить амурского тигра от человека, порталу «Твой Дальний Востока» рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» (АНО «Центр Амурский тигр») учреждена в июне 2013 года Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Это стало одним из шагов для выполнения обязательств, принятых Россией по итогам первого международного саммита по вопросам сохранения тигра на Земле, состоявшегося в 2010 году в Санкт-Петербурге по инициативе Российской Федерации. Тогда 13 стран ареала редкого хищника поставили цель за 12 лет удвоить число тигров в дикой природе, а для этого устранять и предотвращать факторы угроз для сохранения и восстановления его популяции.

- Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, каких результатов добилась ваша организация за годы работы?

- Сразу скажу, увеличение численности амурского тигра – это не самоцель деятельности центра. Надо понимать, что тигр не может существовать без копытных животных, мясом которых он питается. А копытные животные не могут жить без леса, где они добывают себе еду. При этом, копытные животные и лес - основной источник существования населения, проживающего в таежной сельской местности на Дальнем Востоке. Поэтому все наши усилия направлены на сохранение уникальной природы, выстраивание гармоничных отношений между антропогенным развитием и сохранением природы. А тигр - это индикатор, который позволяет нам оценить, насколько успешно мы работаем. Если тигры живут на данной территории, значит, все хорошо с природой. Следовательно, есть условия для жизни людей. Сегодня тигр обитает на площади 180 тысяч кв. километров, на территории четырех субъектов Дальнего Востока.

- Ставится планка по увеличению популяции тигра до 700, почему не больше?

- Ученые считают, что тех лесов, которые сохранились на территории Дальнего Востока, хватит для проживания 700 особей амурского тигра. Благодаря активной работе российских зоологов, сотрудников национальных парков, заповедников, службы охотничьего надзора, вообще жителей Дальнего Востока в последние годы были созданы условия для роста популяции тигра. Наш центр использует различные механизмы для поддержки системы охраны животного мира. Мы улучшаем оснащение заповедников, приобретаем спецтехнику и экипировку для службы охотнадзора, снабдили их оружием, проводим экологическое просвещение. Государство в свою очередь оказывает помощь по предотвращению пожаров. Надеемся, что все эти действия приведут к тому, что численность тигра будет около 700. Важно понимать, что это южное животное, и проживать на территории России он был вынужден, когда много тысяч лет назад ледники отрезали южной фауне путь на юг. Хищник оказался в глубоком снегу при отрицательных температурах. К сожалению, у нас тигр вынужден выживать, это не комфортная для него среда. Он адаптировался за счет того, что расширил свой охотничий участок. Его собрат в Индии может прокормить себя на 100 кв. километрах, а в Приморье нужна уже тысяча, в Хабаровском крае – полторы тысячи кв. километров. При этом тигр научился не истощать кормовую базу, он контролирует свою численность.

- За счет каких средств работает ваш центр? Вы получаете помощь от государства на реализацию проектов?

- Тот факт, что президент страны был инициатором создания организации, позволяет нам пока использовать деньги только частных компаний и спонсоров. Мы считаем правильным, не просить ни рубля из госбюджета, потому что лучше тратить эти средства на учителей, врачей, на социально-экономическую сферу, которая расположена в ареале тигра. К примеру, индексация пенсий – уже шаг в сторону охраны животных. В сельской таежной местности, где нет работы, живут в основном пенсионеры. Понятно, если у пенсионера будет больше денег, ему меньше надо будет ходить в лес, он не будет заниматься браконьерством или другой противоправной деятельностью. Кроме того, мы считаем неправильным использовать деньги населения. Наши граждане зачастую жертвуют не те деньги, которые у них лишние, а, порой, последние. Сам будет недоедать, но больному ребенку или животному поможет. Поэтому мы нацелены на крупные частные организации. Безусловно, у ряда компаний, которые нас поддерживали, в современной экономической ситуации возникли сложности и, возможно, в следующем году будут сокращения в плане финансирования. Однако, среди наших партнеров есть и такие организации, работа которых не останавливалась в условиях пандемии, и они готовы даже увеличивать свои взносы. Мы потому и называемся центром, что объединяем усилия общественных и государственных структур в общем порыве. Участники проектов, которые реализуются нами в заповедниках, нацпарках, в школах, в университетах - наша большая команда, которая выполняет одно общее дело.

- Известны случаи нападения тигров на сельскохозяйственных животных. В ответ хозяева могут взяться за ружье и встать на защиту скота. Существуют какие-то меры урегулирования подобных конфликтов?

- Тигр, проживающий в России, в сравнении с собратьями из других стран достаточно миролюбивое животное. Но, действительно, бывают случаи нападения на сельскохозяйственных животных. Причина – низкая культура у человека по выпасу скота. Иногда у граждан нет возможности следить за своими животными, дорого нанимать пастухов, строить выгоны с электроизгородью, поэтому коровы, лошади уходят пастись за 15-20 км от населенного пункта. Это уже тайга. Тигру сложно понять, что это чье-то животное, для него это добыча. Совместно с крупной страховой компанией мы запустили проект по возмещению гражданам убытка от амурского тигра. Если инспекторами охотнадзора доказано, что корова пострадала по вине тигра, хозяин в натуральном обмене получает корову. Либо выдаем компенсацию кормами. Деньги мы не выплачиваем. Но каждый человек тоже должен понимать, что за хозяйством нужно следить. Ни у кого ведь не возникает желания оставить в лесу без присмотра автомобиль, а почему корова может ходить без пригляда? Бывают другие случаи. Раненый тигр или тигренок, оставшийся без матери, часто приходят к населенному пункту. Здесь самое доступное животное для него – собака. Случаи нападения на людей крайне редки. В 99% случаев они спровоцированы человеком. От бродячих собак люди погибают значительно чаще.

- Как решается вопрос с кадрами? Хватает квалифицированных специалистов?

- Профессия охотоведа, зоолога, специалиста по охране природы, можно сказать, штучная. В советское время их готовили в нескольких вузах страны. В 90-е годы профессия эколога, биолога вообще утратила популярность. Сегодня охрана природы держится на базе, которая была создана в Советском союзе. Большинство инспекторов охотнадзора, сотрудников заповедников и нацпарков – люди среднего и старшего возраста. Кадровый голод есть. Чтобы изменить ситуацию, мы пошли по двум направлениям. Первое, поставили себе цель – создать достойные условия труда. Вместе с государственными структурами мы уже смогли повысить заработную плату инспекторов охотнадзора, специалистов заповедников и национальных парков до средней по региону. Создали систему премирования. За последние годы инспекторов награждали орденами Почета, Почетными грамотами президента. Порой, для людей это не менее важно, чем получать высокую зарплату. Работа инспекторов достаточно сложная, они работают в лесу, без свидетелей. Рискуют, встречаясь с вооруженными людьми, иногда находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Наша общая задача – сделать так, чтобы этот труд был оценен. Второе направление – обучение молодых специалистов. Совместно с ДВФУ мы реализуем ряд программ, открыли магистратуру по специальности «Сохранение биоразнообразия», проводим курсы повышения квалификации. В трех заповедниках - Лазовский, Сихотэ-Алинский и национальный парк «Бикин» - строим жилые дома. Уже в этом году планируем поставить три шестиквартирных дома, что позволит привлечь в заповедники молодежь. Различными мерами приглашаем людей на работу в лес. Романтиков, которые хотели бы вырваться из города и жить в тайге, немного. Увы…

- В 2019 году президент страны Владимир Путин объявил о проведении в 2022 году Международного форума по сохранению тигров на планете. Подготовка к этому мероприятию уже началась? Какая роль отводится вашей организации?

- В первый раз форум проходил в 2010-м году. Выбор даты проведения не случаен. Это год тигра по восточному календарю. В мероприятие вовлечены все 13 стран, где обитает хищник. Подготовка к мероприятию началась. Есть указ президента. Главой оргкомитета назначен председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, поэтому наша организация будет принимать активное участие в подготовке и проведении. Нам необходимо подвести итоги работы за 12 лет, сделать так, чтобы максимальное количество экспертов со всех стран смогли приехать. В современных условиях загадывать формат пока не будем, но надеемся, что форум состоится. Для нас это важно, нам есть чему поучиться у других стран. Не в плане того, что наши ученые чего-то не знают, напротив, мы единственная страна, которая сохранила и увеличила редкие виды. К счастью, мы не так сильно еще уничтожили природу, как в других странах. Мы можем поучиться на их горьком опыте. Все понимают, что Дальний Восток будет развиваться, в том числе и в хозяйственном плане, поэтому наша общая задача – сделать так, чтобы это развитие шло в гармоничном соотношении с природой, чтобы потом не пришлось восстанавливать то, что восстановить не всегда можно. Мы должны помнить, чем лучше вокруг природа, тем лучше и дольше живет человек, тем меньше он болеет.

- С какими общественными организациями ДФО у вас налажено взаимодействие?

- Мы взаимодействуем со всеми организациями, кто занимается охраной амурского тигра. Один пример. Как только в каком-либо реабилитационном центре появляется тигр, наш центр обеспечивает его содержание там, ветеринарное сопровождение, помогает в процедуре выпуска.

- Насколько эффективно законодательная база в нашей стране защищает тигра?

- Надо сказать, за последние пять лет нормативная база серьезно изменилась. Преступления по хранению частей тела тигра, по сбыту стали уголовно наказуемыми. Однако меры еще не избыточны. Вообще анализируя преступления против тигра, приводят сравнение с кражей автомобиля. Говорят, как же так, за убийство кошки человека в тюрьму?! Но, суди сами, автомобиль можно украсть неограниченное количество раз, а преступления против тигра можно совершить только 600-601 раз. 602-го раза уже не будет, потому что популяция в дикой природе закончится. Мы же ставим цель, напротив, увеличить популяцию амурского тигра в России до 700 особей к 2022 году.

Напомним, в прошлом году на праздновании Дня тигра во Владивостоке президент России Владимир Путин сказал: «В последние годы благодаря неустанному, кропотливому труду учёных-биологов, экологов, краеведов, волонтёров удалось добиться серьёзных, ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих условий для проживания этого «краснокнижного» хищника, в развитии инфраструктуры национальных парков и заповедников, а также многое сделать для продвижения востребованных информационных, просветительских, природоохранных, добровольческих инициатив».